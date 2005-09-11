تيمي متعادل را روانه مسابقات كرده ايم // پيش قسط بازيكنان پيام پرداخت مي شود

رضا محمدي مديرعامل باشگاه پيام ارتباطات خراسان در گفتگو با خبرنگار" مهر" در مشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت : پيام همواره از تيمهاي مدعي براي صعود به ليگ برتر فوتبال بوده كه متاسفانه در گامهاي آخر دچار بد شانسي شده است و امسال به دنبال اين هستيم تا با مهيا كردن ابزارهاي فني و مالي ،خراسان را در ليگ برتر صاحب 2 سهميه نمائيم .

وي افزود : با اينكه فرصت كمي براي آماده سازي تيم داشتيم ،حداكثر توان خود را براي جذب كردن بازيكنان مورد نظر كادر فني بكار گرفتيم و تغييرات اساسي را در تيم ايجاد نموديم .

محمدي اردوهاي پيام در تهران را رضايت بخش توصيف نمود و گفت : در اين اردوهاي تداركاتي علاوه بر بازيهاي تداركاتي كه انجام شد ،نفرات خود را بهتر شناختيم و به نقاط قوت و ضعف تيم خود آگاه شديم .

وي ادامه داد : در مشهد نيز با برگزاري چنين مسابقه تداركاتي در مقابل تيمهاي ليگ استان ،به هماهنگي دست يافته ايم .

مديرعامل پيام خراسان به پائين آمدن ميانگين سني پيام در فصل جديد اشاره كرد واظهار داشت: در كنار جوانگرايي كه در پيام انجام شد در اين فصل از حضور بازيكنان باتجربه اي چون رضا صاحبي ،متين بيگدلي و عبدالحكيم قره چه سود خواهيم برد .

محمدي از پرداخت پيش قسط اول قرارداد بازيكنان پيام درهفته آتي خبر داد و گفت : باتوجه به اينكه اسپانسر پيام يك نهاد دولتي است ،براي پرداخت هزينه ها نيازمند طي شدن يك سلسله مراتب اداري هستيم.

مديرعامل باشگاه پيام ارتباطات خراسان درخاتمه به قرار گرفتن پيام در گروه B كه از سوي كارشناسان گروه مرگ نامگذاري شده است اشاره كرد و گفت : با توجه به اينكه در سه ديدار آغازي ليگ بايد به مصاف سه تيم مدعي اين گروه برويم ،كار دشواري را در پيش رو خواهيم داشت ولي اميدوارم بتوانيم در اين ديدارها به نتيجه مطلوب دست پيدا كنيم .