ابراهيم شارعي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون در مدارس هيات امنايي که در مقاطع تحصيلي ابتدايي، متوسطه اول و دوم فعاليت دارند، 13 هزار و 500 دانش آموز مشغول به تحصیل هستند.

وی با اشاره به اينكه مدارس هيات امنايي شهريه دريافت نمي‌كنند، افزود: هزينه‌اي كه دانش آموزان به مدارس پرداخت مي‌كنند هزينه كيفيت بخشي مدارس محسوب مي شود.

اين مسئول در اداره كل آموزش و پرورش خراسان شمالي هزينه كيفيت بخشي مدارس هيات امنايي استان را از 100 هزار تومان تا 250 هزار تومان عنوان کرد و اظهار داشت: اين مبلغ به صورت سالانه دريافت مي شود.

وي با اشاره به اينكه اعضاي هيات امنا و والدين دانش آموزان در تصميم گيري هاي اين مدارس دخيل هستند، تصريح كرد: دريافت هزينه كيفيت بخشي مدارس نيز بر عهده والدين است كه بر اساس تصميم آنها ، گاها اين ميزان هزينه نيز دريافت نمي شود.

شارعي تاكيد كرد: اگر مدارس هيات امنايي فعال در استان از امكانات مناسب و خوبي بهره مند باشند هزينه دريافتي كاهش مي‌يابد.

مسئول مداس هيات امنايي خراسان شمالي هدف از تشكيل اين مدارس را مشاركت فكري و مالي والدين و شكوفا كردن استعدادهاي دانش آموزان با مشاركت آنان عنوان كرد.