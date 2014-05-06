به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرمدل ظهر سه‌شنبه در نشست اعضای کانون بصیرت دانشجویی استان بوشهر با تبریک هفته بزرگداشت مقام معلم اظهار داشت: دو عنصر باعث تداوم و ماندگاری انقلاب شده است این دو عنصر اخلاص در فعالیت و تکلیف محوری است.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم تبیین اندیشه‌های استاد شهید مطهری در جامعه، ادامه داد: زمانی که از تکلیف محوری سخن می‌گوئیم شاخص مهم است و یکی از شاخص‌های مناسب دیدگاه‌های شهید مرتضی مطهری است.

خرمدل افزود: امروز روشنفکران ما به دلیل تکیه بر مبانی غربی راه را به بیراهه رفته‌اند و اگر مسیر را بر اساس اندیشه شهید مطری طی کنیم راه هموار است و اندیشه دینی بر فضای علمی ما حاکم خواهد شد.

کانون بصیرت باید تکلیف شناسایی کند

جانشین سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در ادامه عنوان کرد: رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس تکلیف خود را با ریختن خون و اهدا جان ادا کردند و پس از جنگ نیز برخی در عرصه سازندگی ورود کردند و تکلیف را در این مسیر یافتند زیرا نیاز آن روزها این موضوع بود.

وی یاد آور شد: دشمن مدت‌های طولانی است که هدف خود را روی بنیان‌های فکری فرهنگی قرار داده است و امروز کانون بصیرت باید تکلیف شناسایی کند و جامعه و اطراف خود را به مسیری سوق دهد که تکلیف می‌گوید.

کانون بصیرت گل سرسبد بسیج دانشجویی است

سرهنگ خرمدل در ادامه افزود: کانون بصیرت گل سرسبد بسیج دانشجویی است و باید ابزار دشمن را بشناسد و از مسوم شدن فضای فرهنگی جامعه جلوگیری کند.

این مقام مسئول یادآور شد: امروز شبکه های ماهواره ای انبوهی از افکار آلوده را پراکنده می کنند و باید کانون بصیرت در این حوزه به کار و تلاش بپردازد و مردم را قانع کند تا خودشان ماهواره ها را جمع کنند تا جامعه و مردم از این گرداب رهایی یابند.

لازم به ذکر است که به مناسبت هفته معلم، جلسه تقدیر و تشکر از اساتید کانون بصیرت بسیج دانشجویی استان بوشهر در حضور سردار جمیری فرمانده سپاه امام صادق (ع) برگزار شد.

در این جلسه که با استقبال اعضای کانون بصیرت روبرو شده بود تعدادی از اساتید این کانون بصیرت حضور به هم رساندند و با اعضا این کانون به گفتگو پرداختند.