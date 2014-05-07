خریداری دستگاه فیزیوتراپی و سی تی اسکن برای بیمارستان طالقانی کرمانشاه

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احداث بخش پیوند مغز استخوان با توجه به اهمیت این بیمارستان در منطقه غرب کشور بسیار ضروری بوده و ما امیدواریم با پیگیری های مستمری که داریم بخش کاشت حلزون را در آینده نزدیک در این مرکز افتتاح کنیم.

دکتر محمدرضا نیکبخت گفت: از آغاز طرح تحول سلامت که از روز چند گذشته اجرایی شده بیش از 268 بیمار با هزینه های جدید در استان کرمانشاه ترخیص شده که مجموعا 19 میلیون تومان هزینه پرداخت کرده اند که مابقی آن را بیمه و کارانه نظام سلامت پرداخت خواهند کرد.

وی در خصوص وضعیت تجهیزات پزشکی بیمارستان های استان کرمانشاه گفت: تاکنون دو دستگاه فیزیوتراپی با مبلغ 4.5 میلیارد تومان و نیز یک دستگاه سی تی اسکن با مبلغ 2.5 میلیارد تومان برای بیمارستان طالقانی کرمانشاه خریداری شده و برای خرید یک دستگاه سی تی آنژیو که هزینه ای بالغ بر 7 میلیارد تومان خواهد داشت دارد، امیدواریم با مساعدت استانداری، بیمارستان امام رضا(ع) نیز در آینده نزدیک به این دستگاه تجهیز شود.

نیکبخت در پایان اجرای طرح تحول نظام سلامت را بسیار کم نظیر و بی سابقه توصیف کرد و افزود: با توجه به حمایت های مالی دولتی لحاظ شده در طرح دیگر دغدغه بستری بیماران در بیمارستان های دولتی را نداریم و امیدواریم با اجرای درست و تداوم و توسعه خدمات این طرح در حوزه بهداشت و درمان شاهد ارتقاء وضعیت سلامتی و رضایتمندی مردم باشیم.