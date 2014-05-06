به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه 268 شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی، دوشنبه 15 اردیبهشت ماه در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
دکتر محمدرضا مخبر دزفولی در این جلسه با اشاره به طرح موضوع کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها گفت: آنچه در مورد وضعیت فعلی کرسیهای آزاداندیشی مسلم و واضح است، وجود اشکال و نارسایی در مسیر برگزاریهای این کرسیها است. شورای عالی انقلاب فرهنگی از همان ابتدای طرح موضوع کرسیهای آزاداندیشی، نسبت به تصحیح برخی از رویکردها و عملکردهای اشتباه به مسئولان تذکرات لازم را داده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: همه افراد صاحب فکر و نظر حتی کسانی که دارای افکار لیبرالیستی و یا مارکسیستی هستند باید بتوانند در این کرسیها افکار خود را طرح کنند و اندیشمندان توانمند مسلمان نیز باید پاسخ این افکار را به صورت علمی بدهند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: البته باید طرح افکار و اندیشهها در چارچوب قوانین و مقررات باشد و قوانین و مقررات هم باید با در نظر گرفتن حساسیتهای موجود و ضمن احترام به فضای آزاد در دانشگاهها تدوین و تصویب شوند. در غرب هم آزادی افراد به محدودههای معینی مقید و مشروط است و آنان در حفاظت از منافع ملی خود بسیار قاطع هستند.
دکتر مخبر دزفولی ادامه داد: آزادی فکر و بیان در نظام جمهوری اسلامی، ذیل تفکرات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) تعریف میشود و در این نگاه آزادی بیان و اندیشه غیر از آزادی برای توطئه علیه منافع ملی و یا ولنگاری اخلاقی است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان سخنانش گفت: سیره و منش بزرگان انقلاب مانند استاد شهید مطهری در برخورد علمی با اندیشههای غیر اسلامی در عین مقابله با تحریف گروهکهایی مانند منافقین و فرقان باید سرلوحه عمل در کرسیها و آزاداندیشی باشد.
دکتر مخبر دزفولی:
آزادی بیان و اندیشه غیر از آزادی برای توطئه علیه منافع ملی و یا ولنگاری اخلاقی است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی گفت: آزادی بیان و اندیشه غیر از آزادی برای توطئه علیه منافع ملی و یا ولنگاری اخلاقی است
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه 268 شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی، دوشنبه 15 اردیبهشت ماه در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
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