حمايت از حجاب به معناي ارزش قائل شدن براي تساهل است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، جوليس، سازمان ليبرال جوانان نوردراين، تساهل را به عنوان كليد همزيستي مسالمت آميز در جامعه تلقي و تأكيد كرد بايد با زنان محجبه به عنوان بخش لاينفكي از جامعه آلمان رفتار شود.

در پايگاه اينترنتي اين سازمان آمده است كه هر كسي تا زماني كه قانون اساسي كشور را نقض نكند مي تواند چگونگي پوشش خود را انتخاب كند.

در ميان اهداف اين سازمان مي توان به كسب اجازه قانوني كار براي مقيمان آلمان ، اعطاي حق رأي و شركت در زندگي سياسي اين كشور اشاره كرد.

سازمان جوليس همچنين قصد دارد به خارجيان كمك كند در جامعه بهتر ادغام شوند و زبان آلماني را به سرعت بياموزند. اين سازمان داراي 10 هزار نفر عضو بين سنين 14 تا 35 سال از تمام اقشار جامعه ، از جمله خارجيان است.

اسلام پس از مذهب پروتستان و كاتوليك سومين دين بزرگ در آلمان محسوب مي شود. 4/3 ميليون مسلمان در اين كشور زندگي مي كنند كه از اين تعداد 220 هزار نفر آنها در برلين به سرمي برند؛ جامعه مسلمانان ترك آلمان دو سوم اقليت مسلمان اين كشور را تشكيل مي دهد.

سازمان جوليس از سازمانهاي متبوع حزب آزاد دمكرات محسوب مي شود كه موضع گيري سختگيرانه اي نسبت به حجاب اتخاذ كرده است. اين حزب استدلال كرده كه لباس و پوشش مسلمانان يك نماد ديني محسوب مي شود و همچنين از ممنوعيت حجاب آموزگاران مسلمان در مدارس آلمان نيز حمايت كرده است.

اين در شرايطي است كه حزب آزاد دمكرات تاكنون اظهارات سازمان جوليس را محكوم نكرده است.

هفته گذشته "رالف فيزل" سخنگوي امور آموزشي اين حزب در "نوردراين" از طرح ممنوعيت حجاب در مدارس دولتي آلمان حمايت كرد.

"باربارا سومر" وزير آموزش ايالت نوردراين آلمان اواخر ماه آگوست اظهار داشت: ’ تابستان سال آينده آموزگاران زن از پوشيدن حجاب در مدراس منع مي شوند.‘

وي گفت: آموزگاران زن و مرد نبايد هيچگونه ديدگاه جهاني يا اعتقاد ديني را در كلاس درس ابراز كنند، اين امر آرامش و صلح در كلاس را مختل مي كند. از اين روز آموزگاران زن از پوشيدن حجاب در مدرسه منع خواهند شد.

"نوردراين" بزرگترين ايالت آلمان بوده كه به دنبال ممنوعيت حجاب در تمام مدارس ايالت است ، اين امر وعده اي است كه در از سوي حزب دمكرات مسيحي در انتخابات 2005 شهرداري داده شده است .

مسئله ممنوعيت حجاب در مدارس جنجالهاي بسياري در آلمان به وجود آورده است، در ماه ژوئيه سال 2005، دادگاه قانون اساسي آلمان حكمي را صادر كرد كه به موجب آن يك آموزگار مسلمان در ايالت بادن از پوشيدن حجاب در كلاس منع شد.

