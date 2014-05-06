دهیاران برای باز پرداخت وام های روستایی تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن واحدی ظهر سه شنبه در جمع دهیاران و روسای شوراهای اسلامی شهرستان کاشمر و خلیل آباد اظهار کرد: ضمانت های زنجیره ای افراد روستا برای دریافت تسهیلات انجام داده اند بانکها را جهت وصول مطالبات با مشکل مواجه کرده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه استان در اجرای طرح هادی رتبه 27 را دارا است که نرم کشوری 33 است، افزود: روستاهایی که طرح هادی نداشته و روستاهایی که طرح هادی به اتمام رسیده است و اقدامی صورت نگرفته است جهت تهیه طرح هادی جدید با اضافه کردن محدوده براساس سیما و منظر روستا اقدام شود.

واحدی با تاکید بر اینکه در کنار کارهای عمران روستایی امکانات در روستاها باید مهیا شود تا از مهاجرت و حاشیه نشینی جلوگیری شود، تصریح کرد: امسال 600 میلیارد تومان قیر رایگان جهت روستاها نظر گرفته شده که 50 میلیارد تومان به استان اختصاص داده شده است و با توجه به اینکه 50 درصد هزینه آسفالت قیر است، دهیاران و مردم روستا برای آسفالت معابر مشارکت داشته باشند.

وی با بیان اینکه امسال اعتبارات خوبی برای دهیاران در نظر گرفته شده است، افزود: اگرچه انحراف بودجه ای در دهیاران داشته ایم ولی کنترل در ساخت و سازهای روستایی بر عهده دهیاران است، که ضوابط نباید جایگزین روابط شود.