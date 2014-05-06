  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۶:۵۸

واحدی:

دهیاران برای باز پرداخت وام های روستایی تلاش کنند

دهیاران برای باز پرداخت وام های روستایی تلاش کنند

کاشمر - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: دهیاران در بازگشت قسمتی از بیت المال کشور که بصورت تسهیلات در دست روستائیان است اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن واحدی ظهر سه شنبه در جمع دهیاران و روسای شوراهای اسلامی شهرستان کاشمر و خلیل آباد اظهار کرد: ضمانت های زنجیره ای افراد روستا برای دریافت تسهیلات انجام داده اند بانکها را جهت وصول مطالبات با مشکل مواجه کرده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه استان در اجرای طرح هادی رتبه 27 را دارا است که نرم کشوری 33 است، افزود: روستاهایی که طرح هادی نداشته و روستاهایی که طرح هادی به اتمام رسیده است و اقدامی صورت نگرفته است جهت تهیه طرح هادی جدید با اضافه کردن محدوده براساس سیما و منظر روستا اقدام شود.

واحدی با تاکید بر اینکه در کنار کارهای عمران روستایی امکانات در روستاها باید مهیا شود تا از مهاجرت و حاشیه نشینی جلوگیری شود، تصریح کرد: امسال 600 میلیارد تومان قیر رایگان جهت روستاها نظر گرفته شده که 50 میلیارد تومان به استان اختصاص داده شده است و با توجه به اینکه 50 درصد هزینه آسفالت قیر است، دهیاران و مردم روستا برای آسفالت معابر مشارکت داشته باشند.

وی با بیان اینکه امسال اعتبارات خوبی برای دهیاران در نظر گرفته شده است، افزود: اگرچه انحراف بودجه ای در دهیاران داشته ایم ولی کنترل در ساخت و سازهای روستایی بر عهده دهیاران است، که ضوابط نباید جایگزین روابط شود.

 

 

کد مطلب 2286504

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها