فعالان عرصه سلامت در بخش زرآباد مورد تجلیل قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار زرآباد و تنی چند از معتمدان و مسئولان این بخش ظهر سه شنبه ضمن بازدید از مرکز بهداشتی و درمانی سورو و زرآباد از نزدیک با فعالان بهداشتی و درمانی دیدار و گفتگو کردند و با اعطای هدایایی به رسم یادبود تلاش این سفید پوشان عرصه سلامت را گرامی داشتند.

بخشدار زراباد در بازدید از مرکز بهداشتی و درمانی این بخش اظهار داشت: به دلیل وسعت جغرافیایی و همچنین پراکندگی جمعیتی در این استان لذا فعالان عرصه سلامت به ویژه جامعه مامایی نقش بسیار تعیین کننده ای در سلامت مادران دارند.

مجتبی شجاعی هدف از بزرگداشت اين روز را آگاهي بخشیدن به جامعه در خصوص نقش ماما و تاکید برسلامت خانواده و نسل آینده عنوان کرد.

وی ابراز داشت: ازز آنجا که دسترسی به خانه های بهداشتی در برخی از مناطق به دلیل صعب العبور بودن برای مادران باردار امکان پذیر نیست لذا نقش ماما به عنوان سفیر سلامت در مراقبت و بهداشت مادران باردار بسیار مهم است و قابل تقدیر است.

وی گفت: جامعه مامايي نقش محوري در تامين سلامت بانوان و کاهش مرگ و مير نوزادان دارد و لذا شغل مامايي به عنوان نخستین فرد حاضر در هنگام تولد نوزاد بسيار شيرين و لذت بخش و در عين حال مهم و حساس است.