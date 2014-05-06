به گزارش خبرنگار مهر، علی زرافشان ظهر سه‌شنبه در آیین تجلیل از معلمان نمونه استان سمنان با بیان اینکه هشت عنوان درس برای پایه هشتم تالیف و آماده شده است گفت: معلمان باید با این دروس جدید آشنا شوند.

وی کیفیت بخشی به مباحث آموزشی مهمترین پروژه وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی آینده دانست و افزود: به علت در پیش بودن رقابت های جام جهانی تغییراتی در برنامه امتحانات مدارس داده شده و زودتر برگزار می شود و تا قبل از آغاز این بازیها به اتمام می رسد.

سمنان در شاخص های توسعه ای آموزش و پرورش در صدر قرار دارد

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، اول خرداد را آغاز ثبت نام دانش آموزان پایه اول دانست و تصریح کرد: ثبت نام از دانش آموزان سایر پایه ها نیز بعد از اعلام نتایج و از نیمه دوم خرداد شروع می شود.

زرافشان افزود: این پروژه با توجه به سیاست وزیر آموزش و پرورش و برنامه های دولت تدبیر و امید و با هدف کیفیت بخش به فعالیت های آموزش و پرورش اجرا می شود.

وی با بیان اینکه این کیفیت بخشی در قالب مجموعه برنامه هایی اجرا می شود گفت: این برنامه ها در بخشهای فعال کردن دانش آموزان، گروه های آموزشی معلمان و ... پیش بینی شده و مقدمات آن فراهم شده است.

زرافشان با تجلیل از تلاش های فرهنگیان استان سمنان گفت: سمنان در شاخص های توسعه ای آموزش و پرورش در صدر قرار دارد.

وی گفت: فرهنگیان استان سمنان به دلیل دارا بودن شاخص های برتر در زمینه های مختلف از جایگاه بالایی در این وزارتخانه برخوردارند.

بابا آب داد باید از کتابهای درسی حذف شود

استاندار سمنان نیز در این مراسم با انتقاد از محتوی کتابهای درسی گفت: بابا آب داد و ... باید از کتابهای درسی حذف شود.

محمد وکیلی افزود: در کتاب های درسی به جای این مسایل باید تفکر توسعه محوری به دانش آموزان آموزش داده شود.

وی با تاکید بر لزوم پالایش کتابهای درسی گفت: دانش آموزان توسعه یافته می توانند باعث توسعه یافتگی جامعه شوند.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه استقلال و آزادی در گروه توسعه یافتگی جامعه است، افزود: در ایامی که به نام معلم مزین شده است؛ ارج می نهیم مقام شامخ و ارزشی جهاد گران عرصه تعلیم و تربیت را که به تأسی از پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین(ع) از منبع زلال ایمان، معرفت، تعهد و ایثار پاک ترین و زیباترین جلوه های علم و کمال را به منصه ظهور می گذارند.

استاندار سمنان یاد و خاطره معلم و الامقام شهید استاد آیت الله مرتضی مطهری را گرامی داشته و هفته بزرگداشت معلم را به پیشکسوتان و فرهنگیان فرهیخته، مدیران و کارکنان سازمان آموزش و پرورش که بی منت و دلسوزانه جایگاه علم و دانش را ترفیع می بخشند تبریک گفت.

شهید مطهری الگو و افتخار تمام معلمان است

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ، شهید مطهری را الگو و افتخار تمام معلمان دانست و بر تاسی بیشتر فرهنگیان از ارزشهای فکری و معنوی این شهید عالیقدر تاکید کرد.

محمد رضا جهان با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش در شاخص های مختلف در رتبه های اول تا پنجم کشور قرار دارد این موافقیت را ناشی از تلاش فرهنگیان و معلمان در عرصه های تعلیم و تربیت و پرورشی و فرهنگی دانست.

وی شمار دانش آموزان استان سمنان را 108 هزار نفر بیان کرد و گفت: بیش از 9 هزار نفر فرهنگی وظیفه خطیر تعلیم و تربیت این دانش آموزان را بر عهده دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه بیش از 14 هزار نفر از دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند گفت: این تعداد معادل 13 درصد از دانش آموزان این استان هستند در حالیکه نرم کشوری این بخش 10درصد است.

جهان، شمار مدارس استان سمنان را قریب یک هزار واحد بیان کرد و گفت: این مدارس مشتمل بر پنج هزار کلاس درس است.

در این آیین از 8 معلم نمونه و ایثارگر استانی با حضور مسئولان با اهدای لوح تقدیر و هدایا قدردانی شد.

همچنین از 16نفر فرهنگی مخترع، مبتکر و مولف کتاب در این آیین تجلیل شد.

استان سمنان در بخش انتخاب معلمان نمونه امسال بیش از 160 سهمیه داشته است که شامل 155 سهمیه شهرستانی، شش سهمیه معلمان نمونه استانی و یک معلم نمونه کشوری است.