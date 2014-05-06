مرگ 153 نفر در حوادث رانندگي سال گذشته در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، کامروز امینی بعدازظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: اين تعداد نسبت به سال 91 به میزان 1.3درصد افزایش يافته است.

وی افزود: بيشترين افزایش در سال گذشته مربوط به خرداد ماه به میزان 100درصد و شهریور ماه به میزان 91.7 درصد بوده است.

امینی بیان کرد: بيشترين کشته‌هاي حوادث رانندگي مربوط به خرداد ماه با 28 نفر و پس از آن شهریور ماه با 23 نفر و کمترين آن مربوط به بهمن‌ماه با چهار نفر بوده است.

مدیرکل پزشكي قانوني استان بيشترين تلفات را مربوط به مسيرهاي برون شهري عنوان کرد و گفت: 74.5 درصد كشته‌هاي تصادفات مربوط به جاده‌هاي برون شهري بوده است.

وی افزود: 16.9درصد تصادفات هم در راه‌هاي درون شهري و 7.1 درصد در جاده­هاي خاكي و روستايي روی داده و محل تصادف 1.3 درصد موارد نامعلوم بوده است.

بیشترین تصادفات منجر به فوت در بویراحمد و دنا

امینی میزان تلفات رانندگی در سال گذشته را در شهرستان های بویراحمد و دنا با 104 نفر، کهگیلویه، بهمئی و چرام با 25 نفر و گچساران و باشت با 24 نفر عنوان کرد.

وی تصریح کرد: استان كهكيلويه و بويراحمد پس از ایلام با 153 نفر كمترين تعداد كشته هاي ناشي ازحوادث رانندگي را داشته است.

مدیر کل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: از میان کشته شدگان در حوادث رانندگی در استان،115 نفر معادل 75.1 درصد مرد و38نفر معدل 24.8درصد زن بوده اند.

امینی افزود: در زمان وقوع تصادف 22.9 درصد از افراد راننده وسيله نقليه، 25.4 درصد عابر پياده و 49.6درصد سرنشين يا ترك وسيله نقليه بوده اند.

وي با اشاره به تفكيك سني متوفيات گفت: از لحاظ سني 15.6 درصد افراد فوت شده در حوادث رانندگي سال گذشته 10 سال و كمتر، 4.5 درصد 17-11 سال، 22.2 درصد 29-18 سال، 32.6 درصد 49-30 سال، 24.8 درصد كشته هاي تصادفات 50 سال به بالا داشته اند.

وی ادامه داد: نحوه وقوع تصادف50.9 درصد از افراد متوفي ناشي از برخورد دو وسيله نقليه، 25.4درصد ناشي از برخورد وسيله نقليه به عابر متوفي و 15 درصد واژگوني وسيله نقليه بوده است.

ضربه به سر علت 76.4 از مرگ‌ها

مدیر کل پزشکی قانونی استان بیان داشت: خودرو مورد استفاده 59.4 درصد از افراد متوفي خودروی سواري، 9.1 درصد موتورسيكلت،1.3 درصد وانت بار، شش دهم درصد كاميون، كاميونت و تريلي و 1.9درصد اتوبوس و ميني بوس بوده است.

امینی بیان کرد: علت اصلي مرگ 76.4 درصد از افراد ضربه به سر، 13.7 درصد شكستگي‌هاي متعدد، 3.9درصد به دليل خونريزي و 9.8 درصد به دليل علل اشتراكي و 3.9 درصد سایر موارد بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: محل فوت 52.9 درصد از افراد در محل حادثه، 9.8 درصد حين انتقال به بيمارستان و محل فوت35.2 درصد از افراد در بيمارستان بوده است.