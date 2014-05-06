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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۲۲

منصوري:

بيكاري عنصري نامطلوب در عرصه فرهنگ و اقتصاد است

بيكاري عنصري نامطلوب در عرصه فرهنگ و اقتصاد است

قوچان - خبرگزاری مهر: رئيس اداره اطلاعات قوچان گفت: بيكاري، عنصري نامطلوب در عرصه فرهنگ و اقتصاد است كه بايد ريشه كن شود.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور منصوري ظهر سه شنبه در نشست مشترك با اعضاي شوراي اسلامي با اشاره به اثرات نامطلوب بيكاري در جامعه اظهار کرد: بيكاري به عنوان يك عنصر نامطلوب، تاثير زيادي در عرصه فرهنگ و اقتصاد به ويژه فرهنگ دارد كه بايد براي كاهش نرخ بيكاري تلاش ها افزايش يابد.

رئيس اداره اطلاعات قوچان با اشاره به نقش مسئولان در عرصه فرهنگ افزود: مسئولان بايد در عرصه فرهنگ پيشتاز باشند و از خود شروع كنند تا بتوانند در مسير اصلاح جامعه نيز گام بردارند.

منصوری همچنين با تاكيد بر اهميت اقتصاد به عنوان عاملي مهم در صدور انقلاب بيان كرد: تك محصولي بودن، رنج اقتصاد ما است و به منظور دستيابي به توسعه پايدار بايد سه عنصر فرهنگ، اقتصاد و علم و فناوري در كنار يكديگر قرار گيرد.

وي افزود: عدم آشنايي با مهارت هاي زندگي، رنج زندگي جامعه ما بوده و يكي از دلايل افزايش طلاق در جامعه، عدم برنامه ريزي مناسب براي افزايش مهارت‌هاي زندگي است.

رئيس اداره اطلاعات قوچان اظهار کرد: درگيري بر سر مراتع، يكي از مشكلات موجود در روستاهاي قوچان است و با توجه به نقش ولايتي و حاكميتي شوراها مي توان با افزايش تعامل در مسير كاهش مشكلات موجود گام برداشت.

کد مطلب 2286511

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