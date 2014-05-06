بيكاري عنصري نامطلوب در عرصه فرهنگ و اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور منصوري ظهر سه شنبه در نشست مشترك با اعضاي شوراي اسلامي با اشاره به اثرات نامطلوب بيكاري در جامعه اظهار کرد: بيكاري به عنوان يك عنصر نامطلوب، تاثير زيادي در عرصه فرهنگ و اقتصاد به ويژه فرهنگ دارد كه بايد براي كاهش نرخ بيكاري تلاش ها افزايش يابد.

رئيس اداره اطلاعات قوچان با اشاره به نقش مسئولان در عرصه فرهنگ افزود: مسئولان بايد در عرصه فرهنگ پيشتاز باشند و از خود شروع كنند تا بتوانند در مسير اصلاح جامعه نيز گام بردارند.

منصوری همچنين با تاكيد بر اهميت اقتصاد به عنوان عاملي مهم در صدور انقلاب بيان كرد: تك محصولي بودن، رنج اقتصاد ما است و به منظور دستيابي به توسعه پايدار بايد سه عنصر فرهنگ، اقتصاد و علم و فناوري در كنار يكديگر قرار گيرد.

وي افزود: عدم آشنايي با مهارت هاي زندگي، رنج زندگي جامعه ما بوده و يكي از دلايل افزايش طلاق در جامعه، عدم برنامه ريزي مناسب براي افزايش مهارت‌هاي زندگي است.

رئيس اداره اطلاعات قوچان اظهار کرد: درگيري بر سر مراتع، يكي از مشكلات موجود در روستاهاي قوچان است و با توجه به نقش ولايتي و حاكميتي شوراها مي توان با افزايش تعامل در مسير كاهش مشكلات موجود گام برداشت.