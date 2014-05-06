به گزارش خبرنگار مهر، حسین اشرفی بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته هلال احمر اظهار داشت: همواره از 18 تا 25 اردیبهشت ماه به عنوان هفته هلال احمر و صلیب سرخ نامگذاری شده و در حدود 130 سال از آغاز نهضت هلال احمر می گذرد.

وی با بیان اینکه جمعیت هلل احمر کشور ایران در سال 1302 تاسیس شده است، بیان داشت: هفت راهکار بنیادی در هلال احمر وجود دارد که باید برای کمک به مردم و آسیب دیدگان مورد استفاده قرار بگیرد.

اشرفی با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر ایران در بین دنیا رتبه پنجم را دارد، افزود: جمعیت هلال احمر استان همدان نیز به تبعیت از زنجیره انسانی هلال احمر همواره در کشور پیشتاز بوده است و آموزش های مختلفی را در راستای امداد و نجات در استان همدان انجام می دهد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان همدان با بیان اینکه امدادگران هلال احمر استان همدان در زمینه های مختلف آموزش می بینند، عنوان داشت: آموزش های هلال احمر و امدادگران تنها از لحاظ جسمی نیست بلکه امدادگرانی وجود دارند که حادثه دیدگان را از نظر روانی امداد می کنند.

اشرفی با اشاره به اینکه امدادگران دوره های روانشناختی را می گذرانند، افزود: افرادی در حوادث وجود دارند که از نظر جسمی آسیبی ندیدند اما از نظر روانی به آنها شوک وارد شده است و دچار شوک روحی شدند بنابراین آنها هم نیاز به امداد دارند.

وی با بیان اینکه زنان در حوادث بیشتر از مردان آسیب می بینند، عنوان داشت: زنان امدادگر پابه پای مردان امداد گر از آموزش های مختلف امدادی بهره مند می شوند ودر حوزه های مختلف امدادی مانند آوارار برداری، کوهستان، جاده و سیلاب و غیره آموزش می بینند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان همدان با اشاره به اینکه تیم سیلاب جمعیت هلال احمر استان همدان از خبره ترین تیم ها در کشور است، ابراز داشت: مربیان امداد کوهستان استان همدان جزو داوران کشوری در مسابقات کوهستان جمعیت هلال احمر هستند.