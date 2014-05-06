تشکیل کمیته بررسی و تدوین راهکارهای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر کریمی بعد از ظهر سه شنبه در نخستین جلسه این کمیته در ارومیه با اشاره به راهگشا بودن فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: باید این فرمایشات را در تمامی برنامه ریزی های پیش رو، مورد توجه قرار دهیم.

وی با عنوان اینکه مقام معظم رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی را مرکز سیاستگذاری فرهنگی کشور دانسته اند، اظهار داشت: در این راستا باید با اتخاذ تصمیمات بهتر نسبت به اولویت بندی مسائل فرهنگی و تدوین سیاست های لازم اقدام کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی یکی از مسائل پیش روی را نظارت و تسلط بر چگونگی حسن اقدامات و حرکت های فرهنگی انجام شده دانست و اعلام کرد: ما باید به فکر نسل جوان باشیم و به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا آنها بتوانند در برابر این هجمه ایستادگی و مقاومت کنند.

شناساندن مفاخر آذربایجان غربی در همه عرصه ها از جمله زمینه های فرهنگی از سوی انجمن آثار و مفاخر استان و برنامه ریزی و برگزاری برنامه های مناسب از قبیل مسابقات، جشنواره ها، نشست ها، جلسات مشورتی و پرسش و پاسخ در جهت شناسایی و ترغیب مردم به ویژه جوانان و بازی های مرسوم محلی در سطح مناطق شهرها و حتی روستاها بوده است.

هبر معظم انقلاب اسلامی در آذرماه سال گذشته در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرمایشات مهمی را در راستای فعالیت مناسب این شورا فرمودند که این کمیته در راستای اجرایی شدن این فرمایشات تشکیل شده است.