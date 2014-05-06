متهم اصلی پرونده اختلاس گمرک بوشهر در شیراز دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بحرانی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متهم اصلی پرونده اختلاس از گمرک بوشهر با تلاش های صورت گرفته از سوی نیروی انتظامی، دستگاه قضا و نیروهای اطلاعاتی دستگیر شد.

وی با اشاره به دستگیری این متهم در شهر شیراز، بیان داشت: شاهد همکاری بسیار خوبی از سوی نهادهای مرتبط در این زمینه بودیم که لازم است تا از این تلاش‌ها تقدیر و تشکر داشته باشیم.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به تلاش‌های اطلاعاتی صورت گرفته برای این پرونده، اضافه کرد: تیمی از ماموران نیروی انتظامی بوشهر برای دستگیری متهم به شیراز رفتند و موفق به دستگیری فرد نامبرده شدند.

وی اضافه کرد: هر چند صحبت هایی مبنی بر فرار متهم به خارج از کشور مطرح شده بود، ولی این شایعه تکذیب شد و با تلاش‌های صورت گرفته وی در داخل کشور دستگیر شد.

بحرانی ادامه داد: با همکاری دادگستری، اداره اطلاعات و بازرسی روند پیگیری این پرونده ادامه دارد و برای دستیابی به نتیجه نهایی تلاش خواهیم کرد.

لازم به ذکر است که در این پرونده تعدادی از کارکنان گمرک در بوشهر اقدام به اختلاس بزرگی کرده بودند و هر چند تعدادی از افراد دخیل در این پرونده دستگیر شده بودند ولی متهم اصلی فراری بود که با تلاش‌های صورت گرفته دستگیر شد و به مراجع قضایی تحویل شد.