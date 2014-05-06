نظام صنفی معلمان باید برای تعین صلاحیت های این قشرراه اندازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید انصاری روزسه شنبه در نشستبا معلمان زنجانی افزود: معلمان راهاندازی "نظام صنفی معلمان" را بهعنوان مطالبه از وزارت آموزش و پرورش دنبال کنند.
وی ادامه داد: مشکل اصلی فرهنگیان، عدم برنامهریزی برای استفاده از فرصتهای در اختیار آنان است، مثلاً در این جلسه مشکلات بیان شده تکراری بود که اگر مسایل به همین منوال پیش برود مسوولان ضرورتی برای پاسخگویی احساس نخواهند کرد.
انصاری افزود: توسعه تشکیلاتی در آموزش و پرورش یکی از دلایل مشکلات است، به همین جهت ضرورتی به داشتن نواحی مختلف در آموزش و پرورش احساس نمیشود.
استاندارزنجان افزود: در گذشته مهمترین عامل شکلگیری افراد معلمها بودند که با گذشت زمان این تاثیرگذاری تغییر کرده است و حتی نمیتوان ادعا کرد که حتی 50 درصد شخصیت افراد در مدرسه شکل میگیرد و فقط مدرسه 30 درصد در شخصیت افراد موثر است؛ در واقع رسانه ها، فضای مجازی و ... رقیب مدرسه و معلم شدهاند، ولی متاسفانه معلمان هنوز توقع منزلت 20 سال قبل را از مدرسه دارند و تا زمانی که وزارت آموزش و پرورش، جامعه فرهنگی و معلمان درک درستی از این تغییرات نداشته باشند نمیتوان به بازتعریف درستی از منزلت دست یابند.
انصاری افزود: باید نگاه جدی به عوامل تغییر جایگاه داشت و تعریف منزلت را متناسب با آن تغییر داد و گرنه انجام بیشتر توقعات نشدنی است، در حالیکه بخشی از مسایل با نگاه دقیق به این موضوع حل میشود.
وی ادامه داد: در جامعه فرهنگی این تصور وجود دارد که این گروه کمتر از سایر دستگاهها حقوق دریافت میکنند، ولی با بررسیهای انجام گرفته تفاوت چندانی در پرداخت حقوق بخش دولتی وجود ندارد و این تفاوت در بخش دولتی و شرکتی وجود دارد و لازم است دولت این تفاوتها را کاهش دهد.
استاندار زنجان گفت: نیروهای آموزش و پرورش هم از نظر توانمندی و هم سطح تحصیلات بالا هستند، ولی لازم است رویکرد آن تغییر کند یعنی به سمتی رفت که آموزش و پرورش کنونی بودجه خود و کارکنان خود را به خوبی اداره کند.
انصتاری افزود: لازم است منطق اقتصادی در مدارس حاکم شود که با اجرای این پیشنهاد که سرانه دانشآموزان به مدارس واگذار شده تا مدارس بر این اساس هزینهها و حقوق معلمان را پرداخت کنند در آیندهای نزدیک مدارس حاشیه راهها بهترین مدارس خواهند بود، لذا لازم است در اداره آموزش و پرورش این تحول جدی ایجاد شود تا هزینهها دانش محور باشد تا زخمهای تاریخی موجود التیام یابد
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