نظام صنفی معلمان باید برای تعین صلاحیت های این قشرراه اندازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید انصاری روزسه شنبه در نشستبا معلمان زنجانی افزود: معلمان راه‎اندازی "نظام صنفی معلمان" را به‌عنوان مطالبه از وزارت آموزش و پرورش دنبال کنند.

وی ادامه داد: مشکل اصلی فرهنگیان، عدم برنامه‌ریزی برای استفاده از فرصت‎های در اختیار آنان است، مثلاً در این جلسه مشکلات بیان شده تکراری بود که اگر مسایل به همین منوال پیش برود مسوولان ضرورتی برای پاسخ‌گویی احساس نخواهند کرد.

انصاری افزود: توسعه تشکیلاتی در آموزش و پرورش یکی از دلایل مشکلات است، به همین جهت ضرورتی به داشتن نواحی مختلف در آموزش و پرورش احساس نمی‌شود.

استاندارزنجان افزود: در گذشته مهم‏ترین عامل شکل‎گیری افراد معلم‎ها بودند که با گذشت زمان این تاثیرگذاری تغییر کرده است و حتی نمی‎توان ادعا کرد که حتی 50 درصد شخصیت افراد در مدرسه شکل می‎گیرد و فقط مدرسه 30 درصد در شخصیت افراد موثر است؛ در واقع رسانه‏ ها، فضای مجازی و ... رقیب مدرسه و معلم شده‎اند، ولی متاسفانه معلمان هنوز توقع منزلت 20 سال قبل را از مدرسه دارند و تا زمانی که وزارت آموزش و پرورش، جامعه فرهنگی و معلمان درک درستی از این تغییرات نداشته باشند نمی‎توان به بازتعریف درستی از منزلت دست یابند.



انصاری افزود: باید نگاه جدی به عوامل تغییر جایگاه داشت و تعریف منزلت را متناسب با آن تغییر داد و گرنه انجام بیشتر توقعات نشدنی است، در حالی‌که بخشی از مسایل با نگاه دقیق به این موضوع حل می‌شود.



وی ادامه داد: در جامعه فرهنگی این تصور وجود دارد که این گروه کمتر از سایر دستگاه‎ها حقوق دریافت می‎کنند، ولی با بررسی‎های انجام گرفته تفاوت چندانی در پرداخت حقوق بخش دولتی وجود ندارد و این تفاوت در بخش دولتی و شرکتی وجود دارد و لازم است دولت این تفاوت‎‏ها را کاهش دهد.



استاندار زنجان گفت: نیروهای آموزش و پرورش هم از نظر توانمندی و هم سطح تحصیلات بالا هستند، ولی لازم است رویکرد آن تغییر کند یعنی به سمتی رفت که آموزش و پرورش کنونی بودجه خود و کارکنان خود را به خوبی اداره کند.



انصتاری افزود: لازم است منطق اقتصادی در مدارس حاکم شود که با اجرای این پیشنهاد که سرانه دانش‎آموزان به مدارس واگذار شده تا مدارس بر این اساس هزینه‎ها و حقوق معلمان را پرداخت کنند در آینده‎ای نزدیک مدارس حاشیه راه‎ها بهترین مدارس خواهند بود، لذا لازم است در اداره آموزش و پرورش این تحول جدی ایجاد شود تا هزینه‎ها دانش محور باشد تا زخم‎های تاریخی موجود التیام یابد