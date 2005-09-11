به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر؛ رستمي مدير كميته برنامه ريزي همايش آيه هاي ايثار و تلاش ارتقاي اين همايش را از سطح ملي به سطح بين المللي رويكرد جديد اين دوره عنوان كرد و گفت: با تأييد و تصويب اين مطلب در كميته برنامه ريزي، زنان شاخص و ايثارگر ساير كشورهاي اسلامي شناسايي و براي شركت درهمايش دعوت شده اند.

مدير كميته برنامه ريزي با اشاره به اين مطلب تأكيد كرد: آنچه پنجمين همايش آيه هاي ايثار و تلاش را نسبت به دوره هاي گذشته متمايز مي كند، خيز به سمت بين المللي شدن، شناخت زنان ايثارگر در حد گسترده، مشاركت جدي تر سازمان ها و حضور چهره هاي شاخص كشوري و علمي است.

وي همچنين افزود: 10 نفر از بانوان شاخص و ايثارگر كشورهاي اسلامي براي شركت در پنجمين دوره همايش آيه هاي ايثار و تلاش دعوت شده اند. معرفي چهره هاي شاخص و تنديس گيران در يك كتاب و ايجاد بانك اطلاعات بانوان ايثارگر از ديگر برنامه هاي جديد در پنجمين همايش آيه هاي ايثار و تلاش است.

لازم به يادآوري است، پنجمين همايش آيه هاي ايثار و تلاش 27 شهريورماه در سال همايش هاي بين المللي صدا و سيما در آستانه هفته دفاع مقدس برگزار مي شود.