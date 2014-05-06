فرمانده جدید حوزه مقاومت بسیج الهادی (ع) سپاه ناحیه دامغان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه ناحیه دامغان عصر سه شنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانده حوزه مقاومت بسیج الهادی سپاه ناحیه دامغان در حسینیه شهدای گمنام این حوزه اظهار داشت: ما باید تلاش کنیم روی پای خود باستیم و دست به سوی آمریکا دراز نکنیم.

سرهنگ پاسدار سید محمد رضا حسینی با تاکید ب راینکه قدرت بزرگ فقط مختص به خداست گفت: راه موفقیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیروی از فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب است.

وی خاطر نشان ساخت: مقام معظم رهبری در خصوص مسائل فرهنگی و اقتصادی فرمایشاتی داشته اند که باید محقق شود که امیدواریم در پایان سالجاری معضلات اقتصاد و فرهنگ از بین رفته باشد.

فرمانده سپاه ناحیه دامغان با بیان اینکه دشمن در بحث فرهنگ فعالیتی چشمگیر دارد گفت: در بحث استفاده از ماهواره و شبکه های ارتباطی نتوانستیم ضرورت های فرهنگی را به درستی شناسایی کنیم و باید در این مسئله جلوی دشمن گرفته شود.

در این مراسم از تلاش های سرهنگ پاسدار محمد حسین تقی پور فرمانده پیشین حوزه مقاومت بسیج الهادی سپاه ناحیه دامغان تقدیر به عمل آمد.