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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۲۰:۴۸

روسیه خواستار حضور گروه های طرفدار این کشور در مذاکرات شد/اوکراین:نمی پذیریم

روسیه خواستار حضور گروه های طرفدار این کشور در مذاکرات شد/اوکراین:نمی پذیریم

وزیر خارجه روسیه خواستار گروه های مسلح طرفدار مسکو در مذاکرات ژنو درباره اوکراین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواستار حضور گروه های مسلح طرفدار روسیه در مذاکرت بین المللی ژنو درباره اوکراین شد.

وی که با خبرنگاران خارج از نشست وزرای خارجه شورای اروپا با خبرنگاران صحبت می کرد گفت: آنهایی که معترضند می خواهند صدایشان شنیده شود. آنها می خواهند صدای برابر داشته باشند وقتی که درباره سرنوشت کشورشان صحبت می شود.

آندره دشچیتسیا همتای اوکراینی لاوروف در واکنش به درخواست وزیر خارجه روسیه گفت: چنین افرادی در مذاکرات هیچ جایی ندارند زیرا ما به عنوان دولت اوکراین همه مناطق کشور را نمایندگی می کنیم.

کد مطلب 2286602

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