طرح کارت هوشمند ملی پیش زمینه تحقق دولت الکترونیک است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر سه شنبه در بازدید از روند صدور کارت هوشمند ملی در اردبیل اضافه کرد: اجرای مناسب و به موقع طرح صدور کارت هوشمند ملی یکی از الزامات تحقق دولت الکترونیک در استان است.

وی تصریح کرد: در این راستا عزم جدی ثبت احوال از ضروریات اجرای کامل طرح صدور کارت هوشمند ملی است.

استاندار اردبیل با اشاره به دلیل اهمیت حیاتی توسعه زیرساخت ها و از جمله زیرساخت های ارتباطی در استان، ادامه داد: باید از هر فرصت ممکن برای ارتقای شاخص های توسعه ای بهره جست.

مدیر کل ثبت احوال استان اردبیل نیز در این بازدید با ارائه گزارشی از روند کارت هوشمند ملی در استان، از کسب رتبه اول کشوری اردبیل در اجرای کارت هوشمند ملی خبر داد.

عبدالله امینی با اشاره به توسعه مراکز صدور کارت هوشمند ملی در استان تاکید کرد: هم اکنون در تمام ادارات ثبت احوال و برخی نمایندگی ها نیز امکان صدور کارت هوشمند ملی برای مردم ایجاد شده است.



در پایان این دیدار استاندار اردبیل با ثبت اطلاعات فردی برای کارت هوشمند ملی ثبت نام کرد.