  1. استانها
  2. فارس
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۲۱:۲۵

حجت الاسلام گلپایگانی از آیت الله موسوی شیرازی عیادت کرد

حجت الاسلام گلپایگانی از آیت الله موسوی شیرازی عیادت کرد

شیراز – خبرگزاری مهر: حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری از آیت الله موسوی شیرازی عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد باقر موسوی شیرازی مرجع تقلید شیعیان در بیمارستان امام رضا(ع) تهران بستری شده است.

آیت الله سید محمد باقر موسوی شیرازی از حدود سه ماه پیش در پی عارضه شکستگی کتف وعوارض داخلی باقیمانده ناشی از شکنجه های  زندان رژیم بعث عراق در بیمارستانهای مشهد مقدس و امام رضا (ع) تهران  بستری شده است.

طی این مدت چهره های شاخص دیگری نظیر آیت الله حائری شیرازی نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری، آیت الله حسینی بوشهری امام جمعه قم و دیگر چهره های برجسته از آیت الله موسوی شیرازی عیادت کردند.

کد مطلب 2286624

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها