اعلام اسامي پذيرفته شدگان 36 رشته بدون آزمون ؛ پس فردا

به گزارش خبرگزاري مهر ، رييس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي گفت : اسامي پذيرفته شدگان 36 رشته دوره دكتري تخصصي بدون آزمون اين دانشگاه روز سه شنبه 22 شهريور ماه از طريق هفته نامه فرهيختگان منتشر خواهد شد .

به گفته دكتر ناصر اقبالي ، اين دسته از پذيرفته شدگان مي توانند جهت ثبت نام از تاريخ 30 الي 31 شهريورماه به واحدهاي دانشگاهي محل پذيرش مراجعه نمايند .

وي با بيان اين كه اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشته كارگرداني نمايش آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته اين دانشگاه نيز روز سه شنبه 22 شهريورماه منتشر خواهد شد ، افزود : اين دسته از پذيرفته شدگان نيز مي توانند از تاريخ 30 لغايت 31 شهريورماه جهت ثبت نام به واحد دانشگاهي محل پذيرش مراجعه نمايند.