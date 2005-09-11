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۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۸:۳۳

اعلام اسامي پذيرفته شدگان 36 رشته بدون آزمون ؛ پس فردا

اسامي پذيرفته شدگان 36 رشته دكتري تخصصي بدون آزمون به همراه پذيرفته شدگان نهايي رشته كارگرداني نمايش آزمون كارشناسي ارشد سال 84 دانشگاه آزاد اسلامي پس فردا اعلام مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر ، رييس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي گفت : اسامي پذيرفته شدگان 36 رشته دوره دكتري تخصصي بدون آزمون اين دانشگاه روز سه شنبه 22 شهريور ماه از طريق هفته نامه فرهيختگان منتشر خواهد شد .

به گفته دكتر ناصر اقبالي ، اين دسته از پذيرفته شدگان مي توانند جهت ثبت نام از تاريخ 30 الي 31 شهريورماه به واحدهاي دانشگاهي محل پذيرش مراجعه نمايند .

وي با بيان اين كه اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشته كارگرداني نمايش آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته اين دانشگاه نيز روز سه شنبه 22 شهريورماه منتشر خواهد شد ، افزود : اين دسته از پذيرفته شدگان نيز مي توانند از تاريخ 30 لغايت 31 شهريورماه جهت ثبت نام به واحد دانشگاهي محل پذيرش مراجعه نمايند.

کد مطلب 228665

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