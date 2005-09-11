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۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۸:۳۴

از سوي انجمن حسابرسان خبره ايران:

سمينار حسابرسي داخلي ونظام شركتي آبان ماه درتهران برگزار مي شود

دبير انجمن حسابرسان خبره ايران از برگزاري سمينار حسابرسي داخلي ونظام شركتي در آبان ماه و اوايل آذرماه در مركز همايش هاي رازي تهران خبرداد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"  محمد منيري با بيان اين مطلب افزود:كليه استادان رشته‌هاي مالي اعضاي هيات مديره شركت‌ها و مديران سازمان‌هاي دولتي، مديران مالي، پژوهشگران، حسابرسان به ويژه حسابرسان داخلي دراين سمينارشركت خواهند كرد.

وي تصريح كرد:‌حسابداران ارشد و سايركارشناسان مالي و حسابداري واحدهاي اقتصادي و دانشجويان دوره‌هاي تكميلي درامور مالي از ديگر مخاطبان سمينار مذكور هستند.

وي در مورد ديگر محورهاي سمينارحسابرسي داخلي و نظام حاكميت شركتي يادآور شد: حسابرسي عملياتي از منظر حسابرسي داخلي، حسابرسي سيستم‌ها وفناوري اطلاعات، گزارشگري حسابرسي داخلي، نقش كميته حسابرسي، وظايف حسابرسي داخلي براي كشف تقلب و روانشناسي سازماني، سايرموضوعات اين سمينار را تشكيل مي دهد.

کد مطلب 228670

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