سمينار حسابرسي داخلي ونظام شركتي آبان ماه درتهران برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" محمد منيري با بيان اين مطلب افزود:كليه استادان رشته‌هاي مالي اعضاي هيات مديره شركت‌ها و مديران سازمان‌هاي دولتي، مديران مالي، پژوهشگران، حسابرسان به ويژه حسابرسان داخلي دراين سمينارشركت خواهند كرد.

وي تصريح كرد:‌حسابداران ارشد و سايركارشناسان مالي و حسابداري واحدهاي اقتصادي و دانشجويان دوره‌هاي تكميلي درامور مالي از ديگر مخاطبان سمينار مذكور هستند.



وي در مورد ديگر محورهاي سمينارحسابرسي داخلي و نظام حاكميت شركتي يادآور شد: حسابرسي عملياتي از منظر حسابرسي داخلي، حسابرسي سيستم‌ها وفناوري اطلاعات، گزارشگري حسابرسي داخلي، نقش كميته حسابرسي، وظايف حسابرسي داخلي براي كشف تقلب و روانشناسي سازماني، سايرموضوعات اين سمينار را تشكيل مي دهد.

