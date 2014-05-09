قلندر موسیقی ایران در سرزمین پدریش آرام گرفت/ کلاهبرداری از 1100 نفر با وعده سفر زیارتی

آتش سوزی بزرگ در شهر قزوین

یک انبار بزرگ روغن در منطقه جنوب شهر قزوین آتش گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر ، حدود ساعت 16.50 دقیقه عصر روز سه شنبه دود غلیظی مناطق جنوبی شهر قزوین را فرا گرفت که حاکی از یک آتش سوزی بزرگ در این شهر بود.

در این آتش سوزی که در محدوده دوراهی همدان و دروازه رشت در منطقه جنوب غرب قزوین رخ داده یک انبار بزرگ روغن آتش گرفته است.

به دلیل مسدود شدن مسیر امکان حضور خبرنگاران در این محدوده وجود ندارد اما گفته می شود یک انبار بزرگ روغن نباتی دچار حریق شده است.

معاون عمرانی استانداری قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: آتش سوزی حوالی ساعت شش بعدازظهر سه شنبه رخ داد که به محض اطلاع، ماموران آتش نشانی از ایستگاههای قزوین، اقبالیه، الوند و محمدیه در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

منوچهر حبیبی افزود: با حضور نیروهای هلال احمر، اورژانس، نیروی انتظامی و بسیج برای کنترل شرایط در محدوده این آتش سوزی اقدام شد و از حضور خیل مردمی که با کنجکاوی در محل حضور داشتند ممانعت شد تا ماموران بتوانند به وظیفه خود عمل کنند.

این مسئول تصریح کرد: علت طولانی شدن مهار آتش، آتش گرفتن بشکه های متعدد روغنی است که در محل انبار شده بود که با استفاده از کف های مهار آتش و خاک ریزی برای ممانعت از گسترش آتش به مناطق همجوار کار امداد رسانی در حال انجام است.

معاون عمرانی استانداری قزوین با تکذیب خبر درج شده در یکی از خبرگزاری ها در خصوص کشته و مجروح شدن چند نفر در این حادثه، بیان کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ کشته یا مجروحی نداشته ایم و این خبر تکذیب می شود.

قلندر موسیقی ایران در سرزمین پدریش آرام گرفت/ حضور گسترده اقشار مختلف جامعه در تشییع پیکر استاد لطفی

پیکر مرحوم استاد محمدرضا لطفی که به گفته بزرگان هنر و فرهنگ قلندر موسیقی کشور بود با بدرقه دوستدارانش، فعالان فرهنگی و علاقه مندان به هنر راهی دیار باقی شد و در بافت تاریخی گرگان آرام گرفت.

صبح روز دوشنبه، خاک گرگان مردی را در آغوش خود گرفت که سال های عمر خود را فدای هنر سرزمین خود کرد. محمدرضا لطفی که دوستدارانش او را قلندر موسیقی ایران می خوانند امروز در حالی راهی یار باقی شد که جمع کثیری از فرهنگ دوستان و علاقه مندان به هنر از جای جای کشور برای بدرقه اش به گرگان آمده بودند.

نکته ای که در پس این مراسم پنهان ماند برگزاری کاملا مردمی این مراسم بود. در شرایطی که به جز چند بنر در شهر گرگان هزینه بیشتر این مراسم مانند اطلاع رسانی مراسم و همچنین تشییع پیکر استاد توسط مردم تقبل شد. درباره محل دفن پیکر استاد هم مخالفت هایی در شورای شهر و شهرداری گرگان مطرح بود که حضور گسترده دوستداران این چهره سرشناس بین المللی، اعضای شورا را وادار به موافقت کرد. البته در جلسه این روز شورا جای خالی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر که می بایست خود یک پای برگزاری این مراسم باشد کاملا محسوس بود.

استاندار هرمزگان از افتتاح اسکله شناوری جزیره لارک امتناع کرد

استاندار هرمزگان که به همراه فرماندار، رئیس بنادر قشم و جمعی از مسولین به جزیره لارک سفر کرده بود بدلیل آماده نبودن ورودی و خروجی اسکله شناوری لارک از افتتاح آن خودداری کرد.

جاسم جادری گفت: مناسبت های ماه رجب خود دلیلی بر شوکت و اهمیت این ماه پرفضیلت است که امیدوارم همه ما مورد غفران و رحمت الهی در این ماه بزرگ قرار گیریم.

استاندار هرمزگان بدلیل آماده نبودن ورودی و خروجی اسکله شناوری لارک از افتتاح آن خودداری کرد و گفت: علیرغم اینکه به لحاظ ساختاری این پروژه آماده افتتاح بوده اما شرایط مناسبی برای دسترسی مردم ندارد باید افتتاح آن به زمان مناسبی موکول گردد و با توجه به اینکه می بایست تمام اقدامات در دولت تدبیر و امید در راستای رفاه حال مردم باشد باید با حرکتی جهادی سریعا شرایط دسترسی مردم به این اسکله شناوری فراهم و سپس به بهره برداری برسد.

حضور روسای دو قوه در شهرستان ها

روسای سه قوه مجریه و قضائیه طی این هفته به شهرستان های مختلف کشور سفر کرده و ضمن بازدید از تعدادی از مراکز در مراسم های مختلف سخنرانی کردند.

حجت الاسلام حسن روحانی در سفر یک روزه به استان ایلام با مردم ایلام دیدار داشت و ضمن سخنرانی در جمع مردم و منتخبین از جنگل های بلوط در استان بازدید کرد و همچنین با حضور وی مرکز پتروشیمی این استان افتتاح شد.

رئیس جمهور در پایان سفر هیئت دولت به استان ایلام در یک نشست خبری از تصویب 44 پروژه برای توسعه ایلام خبر داد و گفت: از جمله این طرح‌ها تکمیل سه سد در استان ایلام است که در رونق کشاورزی و رفع معضلات آب این استان تأثیرگذار خواهد بود.

آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز صبح پنجشنبه در جلسه با روسای کل دادگستری ها و دادستان های مراکز استان های کشور در ساری حضور یافته و از هجمه رسانه ها طی ماه های اخیر به این قوه انتقاد کرد.

سد زاینده رود باز شد/ اصفهانی ها از آبان منتظر جاری شدن آب باشند

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان گفت: از چند روز پیش آب سد زاینده رود اصفهان از منطقه غرب استان باز و تا تابستان بر پیکره باغات این منطقه جاری و ساری است.

حسین محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور آبیاری باغات خشک شده منطقه غرب اصفهان به دستور وزیر نیرو آب سد زاینده رود باز شد.

وی بیان داشت: آب رسانی به باغات تا200 میلیون متر مکعب و نزدیکی سد نکوآباد شهرستان مبارکه انجام می گیرد که تا تابستان به مرور این آب جاری و ساری می شود.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه از حجم آب باز شده اطلاعی ندارم، ادامه داد: این آب برای نجات باغات غرب اصفهان در حالی جاری می شود که کشاورزان این منطقه باید بدانند که با این میزان کشت برنج انجام ندهند.

وی تصریح کرد: به دلیل کمبود آب کشت برنج در اصفهان ممنوع اعلام شد و کشاورزان لازم است که به کشت محصولاتی روی آوردند که با حجم کم آبیاری با کیفیت ترین محصول را بدست آوردند.

آببندان نور تَرَک برداشت/ شهر در معرض خطر سیل

با ترک برداشتن آببندان شهرستان نور در استان مازندران، خطر سیل و آبگرفتگی این شهرستان حاشیه دریای خزر را تهدید می کند.

آب بندان نور به طول دو هزار و 500 متر مربع و عرض 300 متر و عمق دو متر در ضلع جنوبی شهر نور واقع شده است که مقادیر زیادی آب در آن ذخیره شده است.

این آبندان بیشتر کاربرد کشاورزی دارد و کشاورزان از آن برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی بهره برداری می کنند.

شهردار نور در این زمینه به خبرنگار مهر با تاکید بر تهدید جدی آبندان ضلع جنوبی شره می گوید: این آبندان از نوع خاکی است و ترک نیز برداشته است.

مرتضی مومنی افزود: خطر بروز سیل و ایجاد حادثه از طریق تخریب این آب بندان شهر را تهدید می کند که باید برای آن چاره ای اساسی اندیشیده شود.

یک پلنگ بر اثر تصادف با تریلی در پارک ملی گلستان تلف شد

رئیس پارک ملی گلستان از کشته شدن یک پلنگ بر اثر تصادف با یک تریلی در پارک ملی گلستان خبر داد.

جواد سلیاری شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران افزود: یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی گلستان هنگام گشت‎زنی در جاده آسیایی رو به روی راه رنگی منطقه آرارم چاقران، متوجه برخورد تریلی با یک قلاده پلنگ ماده شدند که بلافاصله هماهنگی لازم برای بازداشت راننده مذکور انجام شد.

وی با بیان اینکه این اتفاق ساعت 22 و 30 دقیقه روز جمعه اتفاق افتاده است بیان کرد: سرعت تردد خودروها در محدوده پارک ملی مشخص است و سرعت شب هم به دلیل شرایط جنگلی و جاده تعیین شده است و راننده مذکور بعلت رعایت نکردن سرعت استاندارد با حیوان که در محدوده زندگی خود در حال عبور بوده برخورد کرده است.

وی با بیان این که برای کشته شدن این گونه حیوانات نادر تا سقف 5 میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده اظهار کرد: راننده تریلی تحویل مقامات قضایی شده تا پس از بررسی رای صادر شود.

جزئیات دستگیری دو شکارچی اسپانیایی در ایلام/ شکارچیان دنبال زنده گیری خزندگان بودند

مدیرکل محیط زیست استان ایلام با اشاره به جزئیات دستگیری دو شکارچی اسپانیایی در ایلام گفت: شکارچیان دنبال زنده گیری خزندگان بوده اند.

غلامحسین کاظمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:: 37 گونه پستاندار، 183 گونه پرنده ، 59 گونه دوزیست و 34 گونه ماهی تاکنون در عرصه های طبیعی استان ایلام شناسایی شده است که حمایت از این موجودات زیبا نیازمند عزمی همگانی و عمومی است.

این مسئول درخصوص جزئیات دستگیری چهار متخلف در منطقه شکار ممنوع بینا واقع در استان ایلام گفت: به دنبال گشت و پایش شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت متوجه حضور گروهی از اتباع خارجی به همراه دو ایرانی می‌شوند و بعد از سه روز جستجو در دوازدهم اردیبهشت نسبت به دستگیری آنان اقدام می‌کنند.

کاظمی با اشاره به ادعای متخلفان مبنی بر محقق بودن آنها گفت: اگر ادعای آنان مبنی بر اینکه برای تحقیق به این منطقه آمده‌اند هم درست باشد، ورود به این مناطق باید مجوز داشته باشد.

وی ادامه داد: با دستگیری متخلفان یک قطعه سوسمار "آگاما سر وزغی" و تعدادی از ادوات شکار و زنده‌گیری مانند چنگک و تور خزنده‌گیری از آنان کشف و ضبط شد و با توجه به ادوات موجود مطمئنا متخلفان برای شکار و زنده‌گیری خزندگان به این منطقه آمده‌اند.

اتوبوس كرمان در يزد زمين‌گير شد/ 25 مجروح در حادثه برخورد اسکانیا با تانكر سوخت

اتوبوس تهران - كرمان در ميانه راه، در بخش زارچ يزد، با يك تانكر حامل سوخت برخورد كرد و اين برخورد 25 مجروح بر جاي گذاشت.

فرمانده انتظامي استان يزد در مورد اين حادثه اظهار داشت: بر اساس بررسي هاي اوليه مشخص شد كه اتوبوس در مسير خود به احتمال زياد به علت خواب آلودگي با يك تيربرق برخورد كرده و اين برخورد سبب از دست دادن تعادل اتوبوس شده است.

سردار منوچهر امان اللهي عنوان كرد: تانكر سوخت در كنار جاده پارك شده بود كه اتوبوس با قسمت عقبي آن برخورد مي كند.

اين حادثه مي توانست منجر به آتش سوزي و اتفاقات ناگوار شود اما با حضور گروه هاي امدادي و آتش نشاني بر سر صحنه، عمليات ايمن سازي انجام شد و مسافران و مصدومان از اتوبوس خارج شدند.

دو طایفه ریگانی پس از 3 سال صلح کردند

امام جمعه موقت ریگان از صلح دو طایفه پس از گذشت سه سال اختلاف خبر داد.

حجت الاسلام شهر آبادی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: به مناسبت ماه مبارک رجب صلح و آشتی بعد از گذشت سه سال بین دو طایفه سابکی و محمدی در ریگان برقرار شد.

وی گفت: این اقدام یک کار پسندیده ای است که این دو طایفه در ماه مبارک رجب انجام داده اند.

حجت الاسلام شهر آبادی تصریح کرد: با توجه به اینکه در گیریها و نزاعهایی بین جوانان این دو طایفه در گذشته رخ داده بود اما با پا در میانی ریش سفیدان و سران طوایف امروز این دو طایفه صلح و آشتی کردند.

وی این دو طایفه و آشتی آنان را پس از مدتها اختلاف را الگویی برای مسلمانان دانست و گفت: باید این آشتی و دوستی را سرلوحه کار خود قرار دهیم و اجازه ندهیم مسائل کوچک به مرور زمان به مشکلی بزرگ تبدیل شود زیرا دشمن مترصد استفاده از همین رخنه ها است.

افزایش یک درجه ای دمای فارس نسبت به پارسال/ خشکی دریاچه ها دلیل گرمای هوا

میانگین دمای هوای استان فارس در اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیم تا یک درجه گرم تر شده و کارشناسان معتقدند که خشکی دریاچه های استان تعادل آب و هوایی فارس را بر هم زده و به همین خاطر نه تنها در اردیبهشت ماه بلکه در خرداد و تیر نیز هوای گرم تری نسبت به گذشته در استان حکمفرما خواهد شد.

گرمای هوا در اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و در عین حال اختلاف دمای هوا در شب و روز باعث شده که کارشناسان از این پیده به عنوان تاثرات خشکی دریاچه ها یاد کنند.

مدیر کل هواشناسی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر از گرم شدن زودتر هوا در استان خبرداد و افزود: در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری هوا نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین نیم تا یک درجه گرم تر شده است.

عبدالکریم جامعی ادامه داد: یکی از دلایل گرم شدن زودهنگام هوا در استان به دلیل شرایط اقلیمی و تغییرات جوی است.

وی اظهار داشت: بر اساس پیش بینی ها به نظر می رسد که در ماه خرداد و تیر نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته هوا گرم تر شود.

7 میلیون هکتار از مناطق کشور در شرایط بحران فرسایش خاک قرار دارد

رئیس گروه حفاظت خاک دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: هفت میلیون و 600 هزار هکتار از اراضی مناطق مختلف کشور در شرایط بحرانی کانون های فرسایش بادی قرار دارد.

، قاسم حقانی که با هدف بازدید از طرح بین المللی ترسیب کربن دامغان به استان سمنان سفر کرده است صبح یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در محل اداره منابع طبيعي و آبخیزداری دامغان اظهار داشت: اعتبار سازمان برای طرح بین المللی ترسیب کربن ایران طی سال گذشته 180 میلیارد ریال بوده است که این رقم در سالجاری افزایش یافته است.

وی از اختصاص 380 میلیارد ریال برای اجرای طرح های بیابان زدایی و احیای اراضی بیابانی در سالجاری خبر داد.

رئیس گروه حفاظت خاک دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به اینکه در حال حاضر هفت استان بیابانی کشور در سطحی معادل یک میلیون و 200 هزار هکتار طرح ترسیب کربن قابل اجرا است، گفت: اقدامات انجام شده در راستای بیابان زدایی نهالکاری 2.2 میلیون هکتار، بذرکاری و بذر پاشی 4.7 میلیون هکتار، مالچپاشی توام با نهالکاری 245 هزار هکتار، مدیریت هرز آبها 620 هزار هکتار و احداث باد شکن 18 هزار هکتار بوده است.

باند سرقت پول در قم دستگیر شد/ کلاهبرداری از 1100 نفر با وعده سفر زیارتی

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم از دستگیری باندی که پس از خروج افراد از بانک اقدام به سرقت پول‌های آنها می‌کردند خبر داد و به مردم توصیه کرد تا حد ممکن از دریافت و حمل پول نقد خودداری کنند.

سرهنگ مهدی قدمی در مصاحبه مطبوعاتی که دوشنبه در محل پلیس آگاهی قم برگزار کرد، از دستگیری یک باند سارق تحت عنوان سرقت‌های جلو بانکی خبر داد و اظهار کرد: این باند که از یک زن و چهار مرد تشکیل شده است، از اوایل سال گذشته اقدام به سرقت نموده‌اند که پس از اطلاع شاکیان به پلیس و تلاش مأموران دستگیر شدند.

سرهنگ قدمی از دستگیری یک کلاهبردار دیگر که تحت عنوان سفر‌های زیارتی از مردم اقدام به کلاهبرداری می‌کرد خبر داد و گفت: این کلاهبردار زن با وعده سفر‌های زیارتی به ویژه سفر به عتبات عالیات با هزینه پایین‌تر از دفا‌تر رسمی حج و زیارت به مردم، از اعتقادات پاک آنها سوء استفاده کرده و اقدام به کلاهبرداری می‌کرد.

وی با بیان اینکه این فرد سال گذشته از 1100 نفر مبلغ 900 میلیون تومان را با همین شیوه اخاذی کرده بود و دستگیر شد، تصریح کرد: این خانم پس از آزادی مشروط دوباره به این کار اقدام نمود و در حال حاضر مبلغ 275 میلیون تومان کلاهبرداری کرده است.