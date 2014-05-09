ایوب آقاخانی نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر که به تازگی با نمایش «نویسنده مرده است» در شهرهای مختلف ایتالیا به صحنه رفته درباره تجربه اجرا در کشوری دیگر و استقبالی که از این اثر نمایشی شده بود به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه استقبال خوبی از نمایش «نویسنده مرده است» در کشور ایتالیا شد و تمام ظرفیت سالن‌های نمایش برای این اجرا پر بود.

وی افزود: نکته جالب توجه این بود که هیچ آفیش و پوستر و دیوارکوبی برای تبلیغ و جذب تماشاگر به دیوارهای شهر نمی‌دیدیم اما با این وجود هر سالن مخاطبان خودش را داشت. متاسفانه همین نکته ضعف عمده مخاطبان کشور ماست که حتما باید با تبلیغات و صرف هزینه های بسیار از اجرای یک اثر در سالنی خاص مطلع شوند و همین امر مشاغل کاذبی را توسط برخی افراد به اصطلاح تبلیغات‌چی شکل داده که به بهانه کشاندن تماشاگر به یک اجرا و اطلاع رسانی مبالغ هنگفتی دریافت می‌کنند.

کارگردان «شمعدانی‌ها» متذکر شد: در ایتالیا تماشاگران خودشان پیگیر برنامه های یک سالن نمایشی هستند و هر برنامه ای در این سالن ها اجرا شود مخاطبان همیشگی این سالن ها مطلع می‌شوند. نمایش ما نیز از طریق وبسایت رسمی هر تالار و بروشورهای تماشاخانه معرفی شده بود. ما در سه شهر بولونیا، رم و ونیز نمایش «نویسنده مرده است» را به صحنه بردیم.

آقاخانی تصریح کرد: با وجودیکه اجرای ما در شهر رم با مراسم تقدیس پاپ فرانچسکو مصادف شده بود و ما تصور می‌کردیم که ممکن است در این اجرا مخاطبان کمتری داشته باشیم اما با وجود این محدودیت و باران شدیدی که در آن روز می‌بارید سالن اجرای این نمایش به اندازه همه ظرفیتش پر شد. در شهرهای بولونیا و ونیز یک شب و در شهر رم دو شب اجرا داشتیم که در نهایت تجربه جالبی برایمان به حساب آمد.

وی درباره بازخورد نمایش در میان مخاطبان توضیح داد: رسم جالبی که ایتالیایی‌ها دارند این است که مخاطبانی که کار را دوست داشته اند بعد از اجرا در سالن می مانند و با عوامل و بازیگران نمایش صحبت کرده و امضا و عکس یادگاری می گیرد. حتی در برخی از اجراها ما برای صرف شام مهمان تماشاگران می‌شدیم چون از اجرای ما لذت برده بودند.

بازیگر نمایش «سقراط» در پایان درباره دیگر فعالیت‌هایش توضیح داد: قرار است نمایش «فاوست» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی در تیرماه مجدد روی صحنه برود. تمرین‌های نمایش برای اجرا در تالار وحدت آغاز شده اما من به دلیل سفرم کمی دیرتر به گروه پیوستم. همچنین نیمه دوم خرداد ماه نیز قرار است مجددا نمایش «نویسنده مرده است» در تالار شمس اجرای محدودی داشته باشد.

نمایش «نویسنده مرده است» به نویسندگی و کارگردانی آرش عباسی با ایفای نقش توسط لادن مستوفی و ایوب آقاخانی 24، 25 و27 آوریل در شهرهای بولونیا، ونیز و رم روی صحنه رفت. این اثر نمایشی آذرماه 91 در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر اجرا شده بود.

نمایش «فاوست» نوشته و کارگردانی حمید رضا نعیمی با حضور بازیگرانی چون حمیدرضا نعیمی، خسرو شهراز، ایوب آقاخانی، یعقوب صباحی، بهناز نازی، فروغ قجابگلی، امین طباطبایی، محسن گودرزی، وحید راد، علیرضا شیردل، علیرضا طهماسبی، محمدرضا جدیدی، مهرداد خانی، یوسف رستمی فروردین و اردیبهشت 90 در تالار چهارسو اجرا شده بود.