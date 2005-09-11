ريسك فضاي تجاري ايران؛ دوازهم در خاورميانه، يكصد و ششم در جهان

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بيزينس مانيتور، ايران از لحاظ ريسك فضاي تجاري در بين كشورهاي خاورميانه پس از امارات، قطر، رژيم صهيونيستي، بحرين، عمان، كويت، تركيه، مصر،عربستان سعودي، اردن، و عراق در رتبه دوازهم قرار دارد.

بر اساس اين گزارش، بيزينس مانيتور شاخص ريسك فضاي تجاري هر كشور را از شاخص كل 100 اعلام مي كند، كه هرچه شاخص يك كشور بالاتر باشد، نشانه فراهم بودن فضاي تجاري آن كشور براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي بيشتر است.

بر پايه همين گزارش، بيزينس مانيتور ميانگين شاخص ريسك فضاي تجاري كشورهاي خاورميانه در سه ماهه چهارم سال جاري ميلادي را 60.2 و ميانگين جهاني آن را 58.2 اعلام كرده است.

اين گزارش مي افزايد، امارات متحده عربي با شاخص ريسك فضاي تجاري 79.8 همچون ماه هاي قيل در صدر كشورهاي خاورميانه قرار دارد و كم ريسك ترين كشور خاورميانه محسوب مي گردد و از اين لحاظ در بين ساير كشورهاي جهان نيز رتبه چهاردهم را در اختيار دارد.

در بين كشورهاي خاورميانه فقط لبنان شاخص ريسك فضاي تجاري كمتري از ايران دارد و پس از ايران قرار گرفته است. بر اين اساس، لبنان با شاخص ريسك 40.2 يكصد و يازدهمين كشور دنيا محسوب مي گردد.

بيزينس مانيتور همچنين شاخص ريسك فضاي تجاي قطر را 72.7 (رتبه جهاني 24)، رژيم صهيونيستي 70.7 (رتبه جهاني 27)، بحرين 68.4 (رتبه جهاني 30)، عمان 67.2 (رتبه جهاني 33)، كويت 62.8 (رتبه جهاني 45)، تركيه 62.4 (رتبه جهاني 46)، مصر 62.3 (رتبه جهاني 47)، عربستان سعودي 56 (رتبه جهاني 65)، اردن 53.6 (رتبه جهاني 70)، و شاخص ريسك فضاي تجاري عراق را 43.1 و (رتبه جهاني 104) اعلام كرده است.

بنابر اين گزارش، شاخص ريسك فضاي تجاري ايران در سه ماهه چهارم سال 2005 نسبت به سه ماهه سوم 2.2 درصد كاهش يافته است و از شاخص 45.2 در سه ماهه سوم به 43 در سه ماهه چهارم رسيده است.

بعلاوه، رتبه جهاني ريسك فضاي تجاري ايران نيز در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم 10 پله نزول كرده است، كه بيزينس مانيتور علت آن را كندي روند خصوصي سازي، كاهش تمايل شركتهاي خارجي براي سرمايه گذاري در بخش انرژي ايران، و برخوردهاي صورت گرفته با شركتهاي سرمايه گذار خارجي درايران طي سالهاي اخير همچون شركتهاي ترك سل، رنو و شل مي داند.

اين گزارش مي افزايد، قانون حمايت از سرمايه گذاري خارجي، شهرت ايرانيان به داشتن توانايي هاي بالاي كارآفريني و خلاقيت، و وعده دولت جديد در لغو امتيازهاي انحصاري مالياتي و گمركي براي موسسات خاص و مبارزه با فساد اقتصادي، نيز جزو موارد اميدواركننده در فضاي تجاري و جذب سرمايه گذاري ايران محسوب مي گردند.

