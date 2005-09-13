مجلس جهت اعطاي وام به دانشجويان دانشگاه آزاد بودجه اختصاص دهد // دانشگاه آزاد مقام اول در ارائه مقالات پژوهشي را كسب خواهد كرد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر عبدالله جاسبي افزود : به رغم مشكلات فراواني كه در سالهاي ابتداي راه اندازي دانشگاه آزاد در راه توسعه اين دانشگاه وجود داشت، خوشبختانه اين دانشگاه توانسته است دستاوردهاي مهمي را در زمينه هاي پژوهشي و آموزشي حتي در سطح بين المللي كسب كند.

وي دستاوردهاي آموزشي و علمي كشور از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون را مثبت ارزيابي كرد و با اشاره به نقش و اهميت دانشگاه آزاد اسلامي در اين رشد يادآور شد : دانشگاه آزاد اسلامي در مسير توسعه و بالندگي سير صعودي دارد و در آينده اي نزديك مقام اول را در ارائه مقالات پژوهشي در كنگره ها و سينارهاي بين المللي به دست خواهد آورد.

رييس شوراي اجراي اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام با اشاره به تعداد دانشجويان افزود : جمعيت دانشجويي در حال حاضر 15 برابر تعداد دانشجويان در دوران قبل از انقلاب است. جمعيت و سرانه دانشجويي در كشور ما هنوز با كشورهاي توسعه يافته فاصله دارد و بايد توسعه آموزش عالي با حفظ كيفيت ادامه يابد تا نياز مشتاقان به ادامه تحصيل در داخل كشور تامين شود.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره پذيرش دانشجوي بدون كنكور در رشته هاي كارداني پيوسته به بومي سازي پذيرش دانشجو در اين دوره ها نيز اشاره كرد و اين عمل را از مهمترين اقدامات دانشگاه آزاد اسلامي بر شمرد.

رييس دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اين مطلب كه بودجه دانشگاه آزاد اسلامي تنها از طريق شهريه دانشجويان تامين مي شود، گفت: اختصاص بودجه به منظور اعطاي وام دانشجويي به دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از سوي مجلس شوراي اسلامي ضروري است و دانشگاه آزاد اسلامي بيش از دانشگاه هاي دولتي به كمك مالي نياز دارد.