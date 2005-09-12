دفتر نظارت بر آثار احمد شاملو آغاز به كار مي كند

به گزارش مهر، فرزند ارشد شاملو با اعلام اين خبر افزود : دفتر نظارت بر آثار احمد شاملو، در راستاي ساماندهي به روند تجديد چاپ آثار منتشره و نيز آمايش آثار منتشر نشده جهت انتشار، همسو با خانه شاملو به سرپرستي آيدا شاملو در كرج ، به طور مستمر در تهران فعال مي شود.

سياوش شاملو اظهار داشت : قريب به 150 عنوان اثر از احمد شاملو به جاي مانده است كه مطابق با آخرين تصحيح هاي او در اختيار علاقه مندان قرار مي گيرد.

وي با تاكيد بر آغازي نو در جهت ارائه هرچه دقيق تر آثار « ا . بامداد » گفت : خانه شاملو نيزدرآينده نزديك ، فهرست كاملي را از آثار احمد شاملو و نيز آثار ديگران درباره وي در اختيار مشتاقان قرار خواهد داد.

وي برگزاري جلسات شعرخواني، اهداي جايزه شعر شاملو و انتشار يك نشريه فرهنگي، ادبي را جزو فعاليتهاي آتي دفتر نظارت بر حفظ و نشر آثار احمد شاملو ذكر و اضافه كرد: براي نيل به كليه اهداف ياد شده و اجراي برنامه هاي اين دفتر، از دوستاني كه علاقه مند به همكاري باشند، استقبال خواهد شد ، همچنين از طريق نشاني الكترونيكي shamlou.office@gmail.com نيز پاسخگوخواهيم بود .