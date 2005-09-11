بسته شدن مرزهاي عراق و سوريه در پي حمله به تلعفر // پيش بيني وزير دفاع عراق مبني بر احتمال حمله به چهار شهر شمال پايتخت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري رويترز، ابراهيم جعفري نخست وزيرعراق درپي وخامت اوضاع امنيتي اعلام كرد: دولت عراق همچنين مقررات منع آمد و شد شبانه را در منطقه ربيعه در شمال غربي جاده اصلي مرز هاي سوريه منتهي به شهر موصل در نزديكي تلعفر اعمال مي كند.

هزاران سرباز عراقي با حمايت ارتش آمريكا درنخستين ساعات امروزبراي سركوب افراد مسلح حمله به شهر تلعفر را آغاز كرده اند.

درهمين شرايط "سعدون الدليمي" وزير دفاع عراق دركنفرانس خبري درحضور خبرنگاران در شهر بغداد اعلام كرد: نيروهاي دولت پس از حمله به تلعفر براي ضربه زدن به افراد مسلح درچهار شهر ديگر در شمال غرب كاملا آماده هستند.

در ادامه اين مطلب وي افزود : نيروهاي دولت پس از ضربه زدن به افراد مسلح در تلعفر براي حمله به چهار شهر ديگر شامل ، رمادي، سامرا ، الراوه و القائم آماده هستند اما وي به زمان احتمال شروع حمله اشاره اي نكرد .

دليمي تصريح كرد : ظرف دو روز گذشته درشهر تلعفر نيروهاي آمريكايي و عراقي علاوه بركشتن 141 فرد مسلح ، اقدام به دستگيري 197 تن ديگركردند.

وي با بيان اينكه نيروهاي عراقي سه فرد مسلح را كشته و هشت تن ديگر را نيزدستگير نمودند، افزود: 17 گردان از نيروهاي عراقي درحمله به شهر تلعفر شركت داشتند.



اين مسئول وزارت دفاع عراق با استناد به گزارش نظامي ازساعت هشت ديروز تا 8 صبح امروز يكشنبه اعلام كرد : نيروهاي عراقي درچهارچوب 14 عمليات وارد تمام مناطق شهر تلعفر شدند.

وزير دفاع عراق در پايان با اشاره به اينكه حمله به شهر تلعفر طولاني نخواهد بود قول داد نيروهاي عراقي ظرف دو روز آينده تمام افراد مسلح در اين شهررا سركوب كنند.

نيروهاي آمريكايي وعراقي مدت زمان طولاني است كه مي گويند تلعفر به گذرگاهي براي قاچاق تجهيزات نظامي و و ابزار الات نظامي و نفوذ جنگجويان خارجي از سوريه به عراق براي مبارزه با دولت عراق تبديل شده است .

درهمين حال ارتش آمريكا طي بيانيه اي اعلام كرد : نيروهاي عراقي و ائتلاف 211 تروريست مظنون را دستگير و 141 تن ديگر را كشتند.

ساكنان شهر تلعفر مي گويند : نيروهاي آمريكايي بامداد امروز از هوا اين شهر را به زير آتش سنگين موشكهاي خود قرار دادند .



همزمان با آن ميان مبارزان ونيروهاي آمريكايي زد و خورد صورت گرفت كه درپي آن نيروهاي آمريكايي با تانك به محاصره شده پرداختند.

منابع خبري مي گويند طوفان شن مانع از حمله روز گذشته نيروهاي عراقي و ارتش آمريكا به شهر تلعفر شده بود. ساكنان محلي مي گويند منطقه اطراف تلعفر بامداد امروز آرام بود ولي بعد از آن اماج حملات ارتش آمريكا و عراق قرار گرفت .

دولت عراق اعلام كرده كه افراد مسلح عرب سني در حملات روزانه عليه نيروهاي پليس، ارتش عراق ونيروهاي آمريكايي دست دارند.