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۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۹:۴۹

بيست و چهارمين دوره رقابتهاي جودو قهرماني جهان - مصر

جودوي ايران به مقام دهم رسيد

تيم جودو كشورمان با كسب يك مدال برنزدرجمع تيمهاي حاضردر رقابتهاي قهرماني جهان به مقام دهم رسيد.

به گزارش خبرنگاراعزامي " مهر" در آخرين روز اين مسابقات وحيد سرلك با قوبل شكست مقابل حريفاني ازقزاقستان و آذربايجان درجاي نهم ايستاد.
به اين ترتيب تيم كشورمان با تك مدال برنز آرش ميراسماعيلي در وزن 66 - كيلوگرم به همراه تيمهاي فرانسه، روماني، گرجستان و بلاروس در جاي دهم قرارگرفت.

کد مطلب 228700

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