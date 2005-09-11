جودوي ايران به مقام دهم رسيد

به گزارش خبرنگاراعزامي " مهر" در آخرين روز اين مسابقات وحيد سرلك با قوبل شكست مقابل حريفاني ازقزاقستان و آذربايجان درجاي نهم ايستاد.

به اين ترتيب تيم كشورمان با تك مدال برنز آرش ميراسماعيلي در وزن 66 - كيلوگرم به همراه تيمهاي فرانسه، روماني، گرجستان و بلاروس در جاي دهم قرارگرفت.