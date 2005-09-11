به گزارش خبرنگاراعزامي " مهر" در آخرين روز اين مسابقات وحيد سرلك با قوبل شكست مقابل حريفاني ازقزاقستان و آذربايجان درجاي نهم ايستاد.
به اين ترتيب تيم كشورمان با تك مدال برنز آرش ميراسماعيلي در وزن 66 - كيلوگرم به همراه تيمهاي فرانسه، روماني، گرجستان و بلاروس در جاي دهم قرارگرفت.
بيست و چهارمين دوره رقابتهاي جودو قهرماني جهان - مصر
جودوي ايران به مقام دهم رسيد
تيم جودو كشورمان با كسب يك مدال برنزدرجمع تيمهاي حاضردر رقابتهاي قهرماني جهان به مقام دهم رسيد.
به گزارش خبرنگاراعزامي " مهر" در آخرين روز اين مسابقات وحيد سرلك با قوبل شكست مقابل حريفاني ازقزاقستان و آذربايجان درجاي نهم ايستاد.
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