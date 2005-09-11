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۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۲۰:۲۷

رييس جمهور در ديدار ديپلمات‌هاي ايراني خارج از كشور:

ديپلماتهاي ايراني از اصول منطق،حكمت،عزت و مصلحت دولت و ملت ايران قاطعانه دفاع كنند

ديپلماتهاي ايراني از اصول منطق،حكمت،عزت و مصلحت دولت و ملت ايران قاطعانه دفاع كنند

رييس جمهور اسلامي ايران عصر امروز دست اندركاران عرصه سياست خارجي را به استفاده بهينه از مولفه هاي موثر در محيط بين المللي براي تحقق اهداف و آرمانهاي متعالي ملت عزيز و سربلند ايران فراخواند.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، دكتر احمدي نژاد در اين ديدار از تسلط ديپلماتهاي جمهوري اسلامي ايران به فنون ديپلماسي به  عنوان يك سرمايه ارزشمندياد كرد و افزود: سفرا ، كارداران و نمايندگان سياسي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي مختلف  جهان ، به مثابه سربازان خط مقدم ملت ايران در عرصه سياست خارجي محسوب مي شوند، بنابراين پيشروي ، پيروزي، و موفقيت ملت ايران در صحنه هاي جهاني مستلزم تجهيز اين نيروها به خودباوري ، آگاهي و آشنايي كامل با توانمنديهاي سياسي، اقتصادي، صنعتي و امكانات موجود كشور و فقدان هرگونه ضعف ، اهمال، ابهام و ترديدي نسبت به حقانيت نظام، ملت و انقلاب است.

رييس جمهورهويت ، عزت و حيثيت امروز ملت ايران را برآمده از انقلاب اسلامي دانست و تاكيد كرد كه در ادبيات انقلاب، ركود، توقف و هضم شدن در مناسبات ناعادلانه  جهاني معني ندارد و همه نيروها ي انقلاب بايد با برخورد فعال و تاثير گذار در عرصه بين المللي ، اهتمام خود را مصروف تحقق اهداف و پيشرفت آرمانهاي بلند ملت ايران كنند.

دكتر احمدي نژاد، نظام جمهوري اسلامي ايران را در عرصه داخلي بسيار عزيز و مورد اعتماد مردم و در منطقه و صحنه جهاني بسيار قدرتمند و تاثير گذار خواند و تاكيد كرد كه پيشرفت سياست خارجي ، متكي بر توانمنديها و امكانات ملي و خودباوري، احساس قوت  و كارآمدي ديپلماتهاي ايران است.

وي ضرورت برخورد فعال در ارتباط با مساله هسته اي را به ديپلماتهاي جمهوري اسلامي ايران گوشزد كرد و افزود: ملت ايران دوستان و دشمنان خود را در مقاطع حساس تاريخ شناسايي مي كند، بنابراين از همه كشورهاي مستقل و آزاد دنيا نيز انتظار دارد كه از موضع منطقي و اصولي ايران حمايت كنند زيرا بدون هيچگونه ترديدي، جمهوري اسلامي ايران از حق قانوني و به رسميت شناخته شده خود براي برخورداري از انرژي هسته اي استفاده خواهد كرد.

رييس جمهور بر ضرورت استفاده مدبرانه از همه ظرفيت ها، توانمنديها و امكانات كشور براي پيشبرد سياست خارجي تاكيد كرد و از ديپلماتهاي ايران خواست تا پس از بازگشت به محل ماموريت خود، با روشنگري ، تبيين، تفهيم و استفاده صحيح و به هنگام از فنون ديپلماسي، از سياستهاي نظام جمهوري اسلامي ايران كه مبتني براصول منطق ، حكمت، عزت و مصلحت ملت ايران است ، قاطعانه دفاع كنند و بر موضع درست خويش بايستند.

دكتر احمدي نژاد در سخنان خود از تلاشها و فعاليتهاي ديپلماتيك دست اندركاران سياست خارجي در تعامل منطقي و سازنده با كشورهاي مختلف جهان تقدير و تشكر كرد.

پيش از سخنان رييس جمهور، منوچهر متكي ، وزير امور خارجه در سخنان كوتاهي ، از عدالتخواهي ، مهرورزي ، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت همه جانبه مادي و معنوي كشور به عنوان اصول اساسي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ياد كرد و گفت : مسئولان وزرات امور خارجه در تلاش هستند تا اين چهار اصل را به برنامه تبديل كنند.

در اين ديدار چند تن از نمايندگان سياسي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي عضو شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي ، از منظر فني و كارشناسي ، ديدگاههاي خود را درباره مساله هسته‌اي ايران تبيين كردند.

کد مطلب 228705

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