شانزده تيم به مرحله حذفي صعودكردند

به گزارش خبرنگار" مهر" درسالن مجموعه ورزشي انقلاب زنجان تيم اصفهان 7 بر2 مركزي را شكست داد، ايلام بازي خود را با نتيجه يك بر2 به كردستان واگذاركرد.

تيم آذربايجان شرقي 11 بر 3 سمنان را گل باران كرد، زنجان 4 بريك مقابل تيم خوزستان ايستاد، بوشهر7 برصفركهكيلويه وبوير احمد را پشت سرگذاشت، تيم اردبيل با نتيجه 6 بر2 كرج را حذف كرد، همدان 2 بريك جنوب شرق تهران را برد وتيم كرمانشاه 4 گل وارد دروازه تيم يزد كرد.

درسالن كارگران تيم سيستان وبلوچستان 4 بر2 شمال شرق تهران را شكست داد، تيم فارس با 4 گل تيم گلستان را حذف كرد، تيم خراسان رضوي دريك رقابت تنگاتنگ با آذربايجان غربي 4 بر5 بازي را واگذاركرد، قزوين 5 بر4 كرمان را برد، گيلان با 7 گل ازخراسان جنوبي پذيرايي كرد، خراسان شمالي 3 برصفرمازندران را شكست داد، قم 3 بريك چهارمحال بختياري را ازدورخارج كرد وتيم هرمزگان با هشت گل ديدني جنوب غرب تهران را حذف كرد.

فردا درچارچوب رقابتهاي مرحله حذفي 8 بازي برگزارخواهد شد و 8 تيم صعود كننده به مرحله يك چهارم نهايي شناخته خواهند شد.

گفتني است: رقابتهاي فوتسال وشناي فرزندان شاهد وايثارگرسراسركشور كه ازامروزدرزنجان آغازشده روز25 شهريورماه به كارخود پايان خواهد داد.