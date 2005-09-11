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۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۲۱:۱۶

در جلسه عصر امروز؛

هيات دولت مديران را موظف به اقامت در محل ماموريت خود كرد

هيات دولت عصر امروز به رياست دكتر محمود احمدي نژاد رييس جمهور تشكيل جلسه داد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين جلسه آيين نامه لزوم اقامت مديران در محل ماموريت خود مطرح و كليات آن به تصويب رسيد و بررسي جزئيات به جلسات بعد موكول شد.

در ادامه اين جلسه مبلغ 150 ميليارد ريال اعتبار براي پرداخت خسارت به توليد كنندگان سبزي اختصاص يافت.

بر اساس يكي ديگر از مصوبات جلسه امروز هيات دولت و به منظور حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، به وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده شد نسبت به فروش اموال غير منقول مازاد بر نياز خود اقدام و وجوه حاصل از فروش را در اختيار صندوق هاي حمايت از توسعه كشاورزي قرار دهد.

کد مطلب 228712

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