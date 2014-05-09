انتقاد پلیس از به تعویق افتادن الزام رعایت استانداردهای خودرو / مصوبه دولت بازگشت به گذشته است

سرهنگ احمد رستمي معاون فني مهندسي پليس راهور در گفتگو با خبرنگار مهر از افزايش چشمگير شماره گذاري در سال جاري نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته خبر داد و گفت: از ابتداي سال جاري تا پانزدهم ارديبهشت حدود پنجاه هزار خودرو در كشور شماره گذاري شده است كه از اين تعداد حدود 47 هزار دستگاه مربوط به خودروهاي توليد داخل است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 190 درصد رشد داشته است.

وي در مورد دستورالعمل جديد شماره گذاري خودروها گفت: با توجه به مصوبه اخير دولت در ارديبهشت ماه سال جاري در خصوص آلايندگي خودروهاي بنزيني، گازويئلي و موتورسيكلت ها، جدول زماني درباره سطح استاندارد آلايندگيهاي زيست محيطي پيش بيني شد كه تغييراتي را نسبت به مصوبات قبل در اين مصوبه شاهد هستيم و از اين پس شماره گذاري تمامي وسايل نقليه شامل خودرو و موتورسيكلت برابر مقررات و مفاد مصوبه اخير انجام شود.

سرهنگ رستمي در تشريح مفاد اين مصوبه اظهار داشت: در جدول سطح آلايندگيها در مصوبه اخير متاسفانه در مورد رعايت استانداردها برگشت به عقب را شاهد هستيم. با توجه به آلايندگيها و آلودگيهايي كه در شهرهاي بزرگ به ويژه تهران در سال گذشته مشاهده شد، در مصوبه هاي گذشته دولت، براي همه خودروها استاندارد يورو 4 از ابتداي سال 94 پيش بيني شده بود. اما در مصوبه اخير الزامي كردن استاندارد يورو 4 از اول شهريور ماه براي خودروهاي بنزيني و يورو 3 براي خودروهاي سنگين و نيمه سنگين از ابتداي سال 94 لحاظ شده است. پليس راهور در مورد این مصوبه به سازمان محيط زيست انتقاد دارد چرا كه اغلب خودروسازان از اواخر سال گذشته در حال تطبيق خود با مصوبه هاي گذشته بودند.

معاون فني مهندسي پليس راهور درباره مجوز شماره گذاري خودروها در كشور عنوان كرد: هر وسيله نقليه اي كه خواهان شماره گذاري است مستلزم داشتن تاييديه هاي ايمني كيفيت و آلايندگي هاي زيست محيطي است. صدور استاندارد ايمني كيفيت برعهده سازمان ملي استاندارد ايران است و استاندارد آلايندگي نيز توسط سازمان حفاظت از محيط زيست صادر مي شود.

رستمي در ادامه در مورد پلاك گذر موقت و قوانين صدور و تردد آن در كشور گفت: پلاك گذر موقت براي ايرانيان مقيم خارج از كشور و يا توريست هاي خارجي است كه براي تردد در جمهوري اسلامي ايران خواهان استفاده از خودروي شخصي خود هستند.

وی افزود: پلاك گذر موقت تنها به شرط صدور پروانه موقت از طريق گمرك ترخيص كننده و براي خودروهايي كه بيش از ده روز خواهان تردد در سطح كشورر هستند در مبادي ورودي صادر مي شود. حداكثر دوره زماني صدور پلاك گذر موقت در هر مرحله سه ماه است و نهايتا در طول سال اين دوره زماني يك بار ديگر تمديد مي شود و در مجموع خودرو مي تواند 6 ماه در كشور تردد كند.در خصوص پلاك مناطق آزاد نيز شهرونداني كه در اين مناطق زندگي مي كنند در طول سال يكماه مجاز به تردد در سطح كشور هستند.