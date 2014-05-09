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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۱۵

هشدار درباره وجود برخي پاتوق‌هاي ناامن در پايتخت / پاكسازي خانه‌هاي متروك از معتادان وظيفه نهادهاي امنيتي است

هشدار درباره وجود برخي پاتوق‌هاي ناامن در پايتخت / پاكسازي خانه‌هاي متروك از معتادان وظيفه نهادهاي امنيتي است

سخنگوي كميسيون شهر سازي و معماري شوراي شهر تهران گفت: پاكسازي پاتوق هاي معتادان و خانه هاي متروك از آسيبهاي اجتماعي بر عهده نهادهاي امنيتي است .

محمدمهدي تندگويان در گفتگو باخبرنگار مهر با اشاره به وجود برخي پاتوق هاي ناامن در پايتخت گفت: برخي ازخانه های متروك، زمينهاي نيمه ساخته كه داراي چارديواري هستند، باغات و ... به محل تجمع و تردد معتادان و خلافكاران تبديل شده اند و همسايگان اين خانه ها بارهاي نارضايتي خود را به شورا اعلام كرده اند.

وي ادامه داد: كميسيون شهرسازي امكان ساماندهي اين خانه ها را ندارد زيرا ملك شخصي افراد محسوب مي شود و شهرداري نمي تواند به چارديواري مردم وارد شود.

تندگويان با بيان اينكه ساماندهي معتادان و جمع آوري آنها وظايف شهرداري تهران نيست گفت: نيروي انتظامي و نهادهاي امنيتي بايد پاكسازي اين مناطق را برعهده بگيرند.

اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه مديريت شهري برخي از مناطق پرآسيب مانند شوش و محله هرندي را پاكسازي كرده است گفت: اين خانه ها منطقه به منطقه شناسايي تملك و ساماندهي مي شود اما نمي توان به يكباره تهران را پاكسازي كنيم.

به گفته تندگويان، ساماندهي خانه هاي متروك كه به پاتوق معتادان تیدیل شده اند جزو مسئوليتهای كميسيون اجتماعي شوراي شهر تهران است.     

کد مطلب 2287147

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