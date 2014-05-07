بازرسی از ادارات در راستای حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، راضیه کیانی پیش از ظهر چهار شنبه در جلسه برسی مشکلات با اشاره به اینکه احقاق حقوق شهروندان سامان بیش از بیش صورت می گیرد، اذعان داشت: هدف از برگزاری اولین جلسه صیانت از حقوق شهروندی ارتقاء هرچه بیشتر صیانت از حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع و جلوگیری ازتخلفات ادارای در دستگاه ها است.



وی با اشاره به اینکه ار جمله اهداف دیگر صیانت از حقوق شهروندی و برخورد کریمانه و محبت آمیز با مردم و حفظ کرامت، آگاه سازی مردم از حقوق و تکالیف به منظور ارتقاء انظباط اجتماعی و قانون گرایی در جامعه است، بیان داشت: ادارات شهرستان باید کارشناس را جهت شرکت در جلسات معرفی کنند.



وی با اشاره بر اینکه بازرسی از ادارات در راستای حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع باید صورت گیرد، اذعان داشت: برنامه زمان بندی پیگیری و حضور ادرات باید در جلسات پررنگ باشد.

کارشناس امور بانوان فرمانداری شهرستان سامان اذعان داشت: احقاق حقوق شهروندان سامان بیش از بیش صورت می گیرد.