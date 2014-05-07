به گزارش مهر، هنر سنگ تراشی از هنرهای دیرینه است که تاریخ آن به قدمت پیدایش انسان است و تاکنون تحولات بسیاری را تجربه کرده و به تکامل رسیده است.
یکی از شاخههای این هنر ساخت سنگ آرامگاهها است که در دورههای مختلف به شیوههای متفاوت ساخته میشده، اما تاکنون منبع و یا پژوهش جامعی در سیر تحولات این هنر مدون نشده است.
مهدی تمیزی گرداورنده و مولف کتاب در سایه سرو از جمله عکاسان اصفهانی است که در این خصوص فعالیتهای زیادی انجام داده و هم اینک نمایشگاهی از سالهای متمادی فعالیتهای خود در موزه هنرهای معاصر دایر ساخته است.
وی در خصوص این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در این نمایشگاه بیش از 60 عکس از سنگ آرمگاهها در زمانهای مختلف به نمایش در آمده است.
این هنرمند افزود: عکس این نمایشگاه طی 10سال گذشته از آرامگاههای اصفهان که تصویر سرو بر آنها حک شده بود آماده شده است.
وی گفت: در گذشته بر سنگ قبرها تصاویری حک میشده که این نشانههای بصری برای مردم بیسواد، یکی از راههای پیدا کردن سنگ آرامگاهها بودهاند و براساس جنسیت و شغل متوفی با این تصاویر مشخص میشدند و مجموعهای از این تصاویر در این نمایشگاه قابل مشاهده است.
تمیزی تصریح کرد: نمایشگاه آرام نگارهها تا ۳۱ اردیبهشتماه در موزه هنرهای معاصر دایر است.
نظر شما