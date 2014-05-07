به گزارش مهر، هنر سنگ تراشی از هنرهای دیرینه است که تاریخ آن به قدمت پیدایش انسان است و تاکنون تحولات بسیاری را تجربه کرده و به تکامل رسیده است.

یکی از شاخه‎های این هنر ساخت سنگ آرامگاه‎ها است که در دوره‎های مختلف به شیوه‎های متفاوت ساخته می‎شده، اما تاکنون منبع و یا پژوهش جامعی در سیر تحولات این هنر مدون نشده است.

مهدی تمیزی گرداورنده و مولف کتاب در سایه سرو از جمله عکاسان اصفهانی است که در این خصوص فعالیت‎های زیادی انجام داده و هم اینک نمایشگاهی از سال‎های متمادی فعالیت‎های خود در موزه هنرهای معاصر دایر ساخته است.

وی در خصوص این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در این نمایشگاه بیش از 60 عکس از سنگ آرمگاه‎ها در زمان‎های مختلف به نمایش در آمده است.

این هنرمند افزود: عکس این نمایشگاه طی 10سال گذشته از آرامگاه‎های اصفهان که تصویر سرو بر آنها حک شده بود آماده شده است.

وی گفت: در گذشته بر سنگ قبرها تصاویری حک می‎شده که این نشانه‌های بصری برای مردم بی‌سواد، یکی از راه‌های پیدا کردن سنگ آرامگاه‌ها بوده‌اند و براساس جنسیت و شغل متوفی با این تصاویر مشخص می‌شدند و مجموعه‎ای از این تصاویر در این نمایشگاه قابل مشاهده است.

تمیزی تصریح کرد: نمایشگاه آرام نگاره‎ها تا ۳۱ اردیبهشت‎ماه در موزه هنرهای معاصر دایر است.