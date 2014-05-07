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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۰۲

در اصفهان؛

نمایشگاه عکس از هنر سنگ‎تراشی درموزه هنرهای معاصر دائر است

نمایشگاه عکس از هنر سنگ‎تراشی درموزه هنرهای معاصر دائر است

اصفهان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عکس از آثار مهدی تمیزی با موضوع سنگ قبرها در موزه هنرهای معاصر اصفهان دایر است.

به گزارش مهر، هنر سنگ تراشی از هنرهای دیرینه است که تاریخ آن به قدمت پیدایش انسان است و تاکنون تحولات بسیاری را تجربه کرده و به تکامل رسیده است.

یکی از شاخه‎های این هنر ساخت سنگ آرامگاه‎ها است که در دوره‎های مختلف به شیوه‎های متفاوت ساخته می‎شده، اما تاکنون منبع و یا پژوهش جامعی در سیر تحولات این هنر مدون نشده است.

مهدی تمیزی گرداورنده و مولف کتاب در سایه سرو از جمله عکاسان اصفهانی است که در این خصوص فعالیت‎های زیادی انجام داده و هم اینک نمایشگاهی از سال‎های متمادی فعالیت‎های خود در موزه هنرهای معاصر دایر ساخته است.

وی در خصوص این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در این نمایشگاه بیش از 60 عکس از سنگ آرمگاه‎ها در زمان‎های مختلف به نمایش در آمده است.

این هنرمند افزود: عکس این نمایشگاه طی 10سال گذشته از آرامگاه‎های اصفهان که تصویر سرو بر آنها حک شده بود آماده شده است.

وی گفت: در گذشته بر سنگ قبرها تصاویری حک می‎شده که این نشانه‌های بصری برای مردم بی‌سواد، یکی از راه‌های پیدا کردن سنگ آرامگاه‌ها بوده‌اند و براساس جنسیت و شغل متوفی با این تصاویر مشخص می‌شدند و مجموعه‎ای از این تصاویر در این نمایشگاه قابل مشاهده است.

تمیزی تصریح کرد: نمایشگاه آرام نگاره‎ها تا ۳۱ اردیبهشت‎ماه در موزه هنرهای معاصر دایر است.

کد مطلب 2287169

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