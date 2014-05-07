سفر يك روزه رئيس رسانه ملي به كردستان/ شبكه نسيم در مريوان افتتاح مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ساعتي قبل در قالب يك سفر استاني و براي حضور در مراسم افتتاح شبكه نسيم ساعتي قبل وارد سنندج شد.

بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته ضرغامي بعد از توقفي كوتاه راهي مريوان شد تا در مراسم افتتاح شبكه نسيم حضور پيدا كند.

شبکه نسیم با حضور رئيس سازمان مهندس ضرغامی، استاندار کردستان و جمعی از مسئولین امروز ساعت 17 و 30 دقیقه در شهر مريوان افتتاح می شود.

رئيس رسانه ملي در مسیر شهر سنندج مریوان از دهستان نوگل و قرآن تاریخی این روستا بازدید کرد و به هنگام ورود به شهر مریوان در کنار یادمان شهدای دریاچه زریوار برای روح شهدا فاتحه قرائت نمودند.

ضرغامی همچنین در بازدید از رادیو مریوان از فعالیت مجموعه کارکنان صدا و سیما برای برگزاری مراسم افتتاح شبکه تقدیر و تشکر کرد.

وي در ادامه سفر خود به استان كردستان و حضور در شهر مريوان، از دریاچه زریوار بازديد و همزمان از غرفه هاي موجود در محل دریاچه که مشتمل بر صنایع دستی منطقه بود دیدن کرد و به پتانسیل های دریاچه زریوار برای جذب گردشگر و رونق اقتصادی منطقه اشاره کردند.

ضرغامی همچنین در بازدید از واحد سیار تلویزیونی و تقدیر از تلاش و فعالیت مجموعه همکاران شاغل در اين محل عنوان كرد: با شور و اشتیاق فراوان در ثبت و انعکاس تصاویر زیبا و متنوع خلاقیتهای خود را برای بهره مندی هر چه بیشتر مخاطبان به منصه ظهور بگذارید.

مراسم افتتاح سراسري شبكه نسيم تا ساعتي ديگر در كنار رياچه زريوار مريوان برگزار مي شود.

لازم به ذکر است مراسم افتتاحیه شبکه نسیم به طور همزمان از شبکه های یک، سه، نسیم و کردستان پخش می شود.