11 میلیون و 200 هزار جوان ازدواج نکرده در کشور/ رتبه 115 ایران از نظر شادی در دنیا

به گزارش خبرنگار مهر،در هفته جاری اخبار و وقایع مهمی در حوزه بهزیستی ، رفاه و تامین اجتماعی رخ داد که به مهمترین آنها اشاره می کنیم.

انتقاد از اضافه نشدن مستمری مددجویان کمیته امداد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این هفته از افزایش نیافتن مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: مستمری مددجویان این نهاد چند سال است که افزایش پیدا نکرده است به همین دلیل مسئولان این نهاد برای ارائه توضیحات به مجلس فراخوانده می شوند.

محمد اسماعیل سعیدی افزود: کمیته امداد نهادی مردمی است و قسمت اعظم اعتبارات آن از کمکها و مشارکتهای مردمی تامین می شود. به همین دلیل در پرداخت پاداش، افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش و ... مسئولان این نهاد نباید در انتظار تخصیص اعتبار از سوی دولت باشند.

وی گفت: البته در لایحه بودجه هر سال کشور اعتباری برای کمیته امداد در نظر گرفته می شود که در مقایسه با سازمان بهزیسیتی که نهادی دولتی است کمتر است اما در مجموع مشارکت و کمکهای مردمی در کمیته امداد بیشتر از سایر نهادهای حمایتی است.

رتبه شادی و نشاط ایران در مقایسه با سایرکشورها

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز در هفته جاری با اشاره به اینکه رتبه شادی و نشاط ایران در میان 157 کشور دنیا 115 است، گفت: در دنیای کنونی تکنولوژیها پیشرفت می کنند و فرصتهای شادی و به ویژه شادیهای گروهی کمتر می شود به همین دلیل انسان اجتماعی در اجتماع انسانی با وجود افزایش جمعیت، تنها و تنهاتر می شود.

سید حسن موسوی چلک افزود: یکی از ویژگی های جامعه امروزی گسترش شهر نشینی، دسترسی بیشتر به فناوري، مشغله های فراوان،تحميل استرس های متعدد بر افراد، تعامل فرهنگي بالا و مستعد شدن جهت تضعيف هویت فرهنگی ، کاهش ارتباطات عاطفی میان مردم،افزایش اختلالات روانی و ...است. در چنین جامعه ای، یکی از مهمترین دغدغه ها برنامه ریزی مناسب ، افزایش پویایی اجتماعی و روانی به عنوان مولفه ای مهم در سبک زندگی مردم است چرا که یکی از گمشده های مردم در چنین جامعه ای، نشاط و شادابی اجتماعی بوده و بدون تردید این نشاط در عملکرد افراد در جامعه تاثیر گذار است.

وی با اشاره به اینکه رتبه شادی و نشاط ایران 115 در میان 157 کشور است، تاکید کرد:در شرایط فعلی جامعه افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی و گرایش به مصرف مشروبات الکلی ، آمار افراد دارای اختلالات روانی بیشتر شده است. ضمن این که دردنیای کنونی تکنولوژی ها پیشرفت می کنند و فرصت های شادی و به ویژه شادی های گروهی کمتر می شود به همین دلیل انسان اجتماعی در اجتماع انسانی با وجود افزایش جمعیت، تنها و تنهاتر می شود.

کاهش قدرت خرید معلولان به دلیل مالیات بر ارزش افزوده

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان در اواسط این هفته از ضرورت حذف مالیات بر ارزش افزوده برای معلولان خبر داد و گفت: مالیات بر ارزش افزوده توان خرید معلولان را کاهش داده است.

علی همت محمودنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به عدم تخصیص ارز به وسایل کمک توانبخشی معلولان و همچنین اینکه کارخانه های داخلی توان تولید وسایل مورد نیاز معلولان را ندارند به همین دلیل وسایل تولید شده فاقد استانداردهای لازم هستند.

وی تاکید کرد: به منظور افزایش توان خرید معلوان خواهان حذف عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برای وسایلی از قبیل عصا، ویلچر، سمعک و همچنین وسایل مورد نیاز نابینایان کشور هستیم.

تشریح آخرین وضعیت تعرفه‌های درمانی بخش دولتی

عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت نیز در هفته جاری ضمن تشریح آخرین وضعیت تعرفه‌های درمانی بخش دولتی، گفت: تعرفه های خصوصی هنوز تعیین نشده است.

محمدباقر هوشنگی در مورد تعیین تعرفه های بخش خصوصی گفت: تعرفه های بخش خصوصی هنوز ابلاغ نشده و در حال حاضر مسئولان ذی ربط در وزارتخانه های کار تعاون و رفاه اجتماعی، بهداشت و همچنین شورای عالی بیمه مشغول جمع بندی نهایی تعرفه های بخش خصوصی هستند.

وی با اشاره به اینکه تعرفه های بخش دولتی نیز طی هفته های آینده اجرایی می شود گفت: تعرفه بخش دولتی مدتی قبل از سوی شورای عالی بیمه 44 درصد تعیین شد اما با توجه به اجرای طرح خدمات درمانی و کاهش پرداخت از جیب بیماران به 10 درصد از سوی وزارت بهداشت اجرای تعرفه های دولتی به هفته های آینده موکول شده است و برای اجرایی شدن باید ابتدا ابلاغ شود.

وی در مورد ارتباط هدفمندی یارانه ها و تعیین تعرفه های پزشکی اظهار داشت: تعرفه های درمانی قبل از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی تعیین شده و در حال حاضر نیز در حال بررسی و جمع بندی تعرفه ها هستیم به همین دلیل اجرای آن به آینده موکول شده است.

تدوین برنامه راهبردی برای ارائه خدمات تخصصی در دوران بارداری

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور در هفته جاری از تدوین برنامه راهبردی برای ارائه خدمات تخصصی در دوران بارداری در مراکز درمانی این سازمان خبر داد.

سیدتقی نوربخش گفت: بودجه نظام سلامت 10 درصد بودجه عمومی کشور است. این در حالی است که در گذشته تخصیص منابع حوزه سلامت نه تنها سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شد بلکه هزینه تلقی می‌شد.

نوربخش گفت: اتفاقاتی خوبی که رخ داده مرهون وزارت بهداشت است و دولت علی‌رغم مشکلات مالی 10 هزار میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان اختصاص داد و یکی از اقداماتی که با این منابع قرار است انجام شود مربوط به حرفه مامایی و تشویق برای زایمان طبیعی است.

وی افزود: در راستای اجرای طرح ملی تحول نظام سلامت سازمان تأمین اجتماعی همکاری خواهد داشت و تمام خدمات در خدمت این طرح ملی خواهد بود .

11 میلیون و 200 هزار جوان ازدواج نکرده در کشور

مدیر کل فناوری، اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور نیز در این هفته آخرین وضعیت ازدواج، طلاق، ولادت و فوت را در کشور تشریح کرد و گفت: بر اساس اطلاعات موجود استانهای تهران، البرز و کرمان کمترین نرخ ثبت ازدواج و همچنین استانهای خراسان رضوی، گیلان و کردستان بیشترین نرخ طلاق به ثبت رسیده را به خود اختصاص داده اند.

علی اکبر محزون به آمار ولادت در سال 92 اشاره کرد و گفت: در سال گذشته یک میلیون و 471 هزار و 834 واقعه ولادت به ثبت رسیده به طوری که نرخ خام حاصل از ثبت ولادت 19.1 در هزار به دست آمده است. همچنین استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان به ترتیب با 35.9، 25.4 و23.6 در هزار دارای بیشترین نرخ ولادت به ثبت رسیده و استان های گیلان، مازندران و تهران نیز به ترتیب با 13، 14.4 و 14.9 در هزار دارای کمترین نرخ ولادت بوده اند.

به گفته وی، در هر ماه به طور متوسط 122 هزار و 653 واقعه ولادت به ثبت رسیده و در هر شبانه روز نیز 4 هزار و 32 واقعه ولادت و در هر ساعت به طور متوسط 168 واقعه ولادت به ثبت رسیده است و در مقابل ولادت یک میلیون و 131 هزار و 566 ولادت شهری 340 هزار و 268 ولادت روستایی ثبت شده که از این تعداد 755 هزار و 849 ولادت مربوط به پسران و 715 هزار و 985 واقعه ولادت مربوط به دختران بوده است.

افراد تحت پوشش بیمه ایرانیان رایگان بیمه می شوند

سخنگوی ستاد اجرایی بیمه سلامت همگانی در این هفته از ثبت نام حدود سه میلیون نفر در سامانه الکترونیکی بیمه سلامت خبر داد و گفت: افرادی که تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار دارند با پایان مهلت قرار دادشان می توانند در سامانه بیمه سلامت ثبت نام و از بیمه رایگان بهره مند شوند.

سیدمهدی میرشاه‌ولد افزود: براساس آخرین آمارهای بدست آمده تا به امروز بیش از سه میلیون نفر در سامانه الکترونیکی بیمه سلامت همگانی ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه افراد فاقد بیمه 6 میلیون نفر برآورد شده اند ، گفت: علی رغم اینکه این مرحله از ثبت نام سامانه الکترونیکی بیمه سلامت تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد افراد فاقد بیمه هر زمانی که بخواهند پس از این تاریخ نیز می توانند به سایت سازمان بیمه سلامت مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

اجرای افزایش مرخصی زایمان در انتظار تامین اعتبار

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز در اوایل هفته جاری از عدم اختصاص بودجه مربوط به افزایش مرخصی زایمان به سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: تا کنون مبلغی برای افزایش 9 ماهه مرخصی زایمان به سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت پرداخت نشده است.

محمد حسن زدا افزود: هر لحظه ای که دولت بودجه مورد نیاز افزایش مرخصی زایمان را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند از یک ساعت بعد نسبت به اجرای این قانون اقدام خواهیم کرد.

وی گفت: به منظور اجرایی شدن قانون افزایش مرخصی زایمان تمامی اقدامات و برنامه ریزی های لازم در سازمان تامین اجتماعی و شعب زیرمجموعه آن انجام شده و آمادگی کامل برای اجرای آن وجود دارد.

وی از طراحی نرم افزار ویژه ای برای اعمال افزایش مرخصی زایمان خبر داد و گفت: نرم افزار این قانون آماده است و از هر لحظه ای که بودجه را به ما پرداخت کنند از ساعت بعد آ مادگی اجرای آن را داریم.