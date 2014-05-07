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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۶:۲۶

همايش تجليل از كارگران حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري تهران برگزار شد

همايش تجليل از كارگران حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري تهران برگزار شد

همايش تجليل از كارگران حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري تهران در سالن همايش‌هاي برج ميلاد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين مراسم كه با حضور جمعي از كارگران حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري برگزار شد، مهندس عبدالهي معاون شهردار تهران با گراميداشت ماه مبارك رجب و روز ولادت حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) و روز پدر، گفت: كارگران قشر زحمتكش و محترمي هستند كه چرخ‌هاي معاونت خدمات شهري توسط اين قشر چرخانده مي‌شود.

وي با گراميداشت روز كارگر با اشاره به كاستي‌هاي موجود در زمينه رسيدگي به كارگران و خانواده‌هايشان عنوان كرد: امسال تمام سعي خود را براي افزايش حقوق كارگران انجام داديم كه در اين راستا اميدواريم مورد رضايت كارگران قرار گيرد.

معاون خدمات شهري شهرداري تهران افزود: شما كارگران، مديران در شهرداري تهران را همكار و هم‌لباس خود بدانيد.

وي با اشاره به زحمات شبانه‌روزي كارگران حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري تهران بيان كرد: نظافت شهر تهران، پيشاني پايتخت است و اگر يك روز همكاري و زحمت شما كارگران عزيز نباشد، شهر چهره‌اي نازيبا و زشت و زندگي در پايتخت طاقت‌فرسا خواهد شد.

در اين مراسم از كارگران حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري تهران تجليل به عمل آمد و در انتها کارگران با مهندس عبدالهی عکس های یادگاری گرفتند.

کد مطلب 2287291

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