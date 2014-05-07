همايش تجليل از كارگران حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين مراسم كه با حضور جمعي از كارگران حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري برگزار شد، مهندس عبدالهي معاون شهردار تهران با گراميداشت ماه مبارك رجب و روز ولادت حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) و روز پدر، گفت: كارگران قشر زحمتكش و محترمي هستند كه چرخهاي معاونت خدمات شهري توسط اين قشر چرخانده ميشود.
وي با گراميداشت روز كارگر با اشاره به كاستيهاي موجود در زمينه رسيدگي به كارگران و خانوادههايشان عنوان كرد: امسال تمام سعي خود را براي افزايش حقوق كارگران انجام داديم كه در اين راستا اميدواريم مورد رضايت كارگران قرار گيرد.
معاون خدمات شهري شهرداري تهران افزود: شما كارگران، مديران در شهرداري تهران را همكار و هملباس خود بدانيد.
وي با اشاره به زحمات شبانهروزي كارگران حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري تهران بيان كرد: نظافت شهر تهران، پيشاني پايتخت است و اگر يك روز همكاري و زحمت شما كارگران عزيز نباشد، شهر چهرهاي نازيبا و زشت و زندگي در پايتخت طاقتفرسا خواهد شد.
در اين مراسم از كارگران حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري تهران تجليل به عمل آمد و در انتها کارگران با مهندس عبدالهی عکس های یادگاری گرفتند.
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