فيلمي مستند از عمليات بدر، براي نخستين بار تدوين شد

"هادي حاجتمند"، كارگردان اين فيلم مستند، در گفت وگو با خبرنگار گروه فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد،اظهار داشت: نگاه ويژه به دوران دفاع مقدس و ثبت رويدادها و انعكاس واقعيت هاي اين برهه افتخار آميز تاريخ ايران اسلامي و ارائه آن براي نسل سوم، مي تواند باعث شگفتي و احساس غرور آنها و گراميداشت ياد دلاور مردان دفاع مقدس،شهدا و جانبازانهشت سال دفاع مقدس گردد و در اين ميان تصاوير واقعي و حقيقياز اقدامات و فعاليت هاي رزمندگان اسلام در هنگام عمليات بدر حال و هوايي ديگر دارد .

وي افزود : اين فيلم توسط محمد علي عابدي مسئول امور سينمايي و سمعي و بصري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي نيشابور كه از تصوير برداران دوران هشت سال دفاع مقدس مي باشد، در 19 شهريورماه، تصوير برداري شده و تاكنون در هيچ جا به نمايش گذاشته نشده است .

وي تصريح كرد: ما تدوين اين فيلم را در هفته بزرگداشت مقام جانباز به اتمام رسانده و آن را تقديم به روح بلند تمامي شهداي عمليات بدر، علي الخصوص سردار شهيد اسلام سيد احمد عابدي مي نماييم .