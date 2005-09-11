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۲۱ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۳۶

فيلمي مستند از عمليات بدر، براي نخستين بار تدوين شد

فيلم مستند (عمليات بدر) كه توسط محمد علي عبدي، تصوير بردار دوران دفاع مقدس، فيلمبرداري شده، براي نخستين بار تدوين و توليد شد .

"هادي حاجتمند"، كارگردان اين فيلم مستند، در گفت وگو با خبرنگار گروه فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد، اظهار داشت: نگاه ويژه به دوران دفاع مقدس و ثبت رويدادها و انعكاس واقعيت هاي اين برهه افتخار آميز تاريخ ايران اسلامي و ارائه آن براي نسل سوم، مي تواند باعث شگفتي و احساس غرور آنها و گراميداشت ياد دلاور مردان دفاع مقدس، شهدا و جانبازان هشت سال دفاع مقدس گردد و در اين ميان تصاوير واقعي و حقيقي  از اقدامات و فعاليت هاي رزمندگان اسلام در هنگام عمليات بدر حال و هوايي ديگر دارد .

 

وي افزود : اين فيلم توسط محمد علي عابدي  مسئول امور سينمايي و سمعي و بصري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي نيشابور كه از تصوير برداران دوران هشت سال دفاع مقدس مي باشد، در 19 شهريورماه، تصوير برداري شده و تاكنون در هيچ جا به نمايش گذاشته نشده است .

 

وي تصريح كرد: ما تدوين اين فيلم را در هفته بزرگداشت مقام جانباز به اتمام رسانده و آن را تقديم به روح بلند تمامي شهداي عمليات بدر، علي الخصوص سردار شهيد اسلام سيد احمد عابدي  مي نماييم .

 

به گفته وي، تدوين اين فيلم را هادي مظلومي انجام داده و انجمن سينماي جوان نيشابور، تهيه كنندگي آن را بر عهده داشته است كه به زودي در جشنواره هاي فيلم حضور خواهد يافت .

 

 

 

کد مطلب 228731

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