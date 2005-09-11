فيلمي مستند از عمليات بدر، براي نخستين بار تدوين شد

وي افزود : اين فيلم توسط محمد علي عابدي مسئول امور سينمايي و سمعي و بصري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي نيشابور كه از تصوير برداران دوران هشت سال دفاع مقدس مي باشد، در 19 شهريورماه، تصوير برداري شده و تاكنون در هيچ جا به نمايش گذاشته نشده است .
وي تصريح كرد: ما تدوين اين فيلم را در هفته بزرگداشت مقام جانباز به اتمام رسانده و آن را تقديم به روح بلند تمامي شهداي عمليات بدر، علي الخصوص سردار شهيد اسلام سيد احمد عابدي مي نماييم .
به گفته وي، تدوين اين فيلم را هادي مظلومي انجام داده و انجمن سينماي جوان نيشابور، تهيه كنندگي آن را بر عهده داشته است كه به زودي در جشنواره هاي فيلم حضور خواهد يافت .
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