اشتغال 264 میلیون کودک در جهان/ 7 میلیون کودک کار در ایران داریم؟

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه کردونی گفت: واقعیت اجتماعی مبنای سیاست گذاری در حوزه کودکان کار و خیابان است. در حوزه آسیب های اجتماعی رویکرد ما این است که نه انکار کنیم و نه سیاه نمایی؛ بر این اساس آنچه واقعیت اجتماعی است مبنای سیاستگذاری قرار خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره به اینکه طبق مصوبه دومین شورای ساماندهی کودکان خیابانی، دو کارگروه تخصصی برای تدوین بسته سیاستی در خصوص کودکان کار و خیابان ارائه شده است تاکید کرد: همچنین در آئین نامه فعلی شورای ساماندهی نیز بازنگری شد.

وی با اشاره به اینکه موضوع حمایت اجتماعی و سیاست گذاری در خصوص وضعیت کودکان کار و خیابان از اولویت های وزیر کار است گفت: به همین دلیل پس از 8 سال تعطیلی ظرف مدت 4 ماه دو جلسه شورای ساماندهی تشکیل شده است.

کردونی در خصوص آمار کودکان کار و خیابان در کشور بیان داشت: برخی آمار 7 میلیون کودک کار در ایران را عنوان کرده اند که این رقم طبق گزارش سال 2012 ILO غیرقابل اعتبار است. وی با بیان اینکه سازمان بین المللی کار، آمار کودکان در اشتغال در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) را 7 میلیون نفر و آمار کودکان کار این منطقه را 6 میلیون و 300 هزار نفر اعلام کرده است تصریح کرد: با این وصف چگونه امکان دارد که آمار کودکان کار در ایران از کل کودکان کار خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر باشد؟

این مقام مسئول در وزارت کار با تاکید بر اینکه آمار جهانی از وجود بیش از 264 میلیون کودک در اشتغال و 167 میلیون نفر کودک کار در اقصی نقاط دنیا حکایت دارد افزود: کودکان کار و خیابان یک چالش جهانی است و طبق نتایج سرشماری سال 90 که توسط مرکز آمار گزارش شد در رده سنی 10 تا 14 سال تعداد شاغلین شهری 23 هزار و 619 نفر و در رده سنی 15 تا 19 سال 323 هزار و 494 نفر بوده اند. هم اکنون 75 درصد شاغلین 10 تا 14 سال و 86 درصد شاغلین 15 تا 19 سال مرد هستند.