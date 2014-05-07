قدم کوچکی که مصلی برای رفاه حال بازدید کنندگان نمایشگاه کتاب برداشت

به گزارش خبرنگار مهر 27 امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امروز چهارشنبه 17 اردیبهشت هشتمین روز خود را سپری می کند و این در حالی است که بازدید کنندگان از خدماتی که در مصلای تهران، محل برگزاری این نمایشگاه به آنها ارائه می شود، چندان راضی نیستند.

مدیریت مصلی تنها از یکی، دو روز پیش به صورت قطره چکانی اندکی از فضای حیاط اصلی مصلی را که با نرده هایی مسدود شده بود، باز کرده است. این منطقه که مشرف به استخر وسیع قرار گرفته در رواق شرقی است اندک اندک به روی مخاطبان باز شده و نرده هایی که مانع از عبور مخاطبان به فضای سبز و همچنین استخر آب شده بود چند متری به عقب کشیده شده است. این در حالی است که در حال حاضر هیچ گونه عملیات ساختمانی در این بخش از مصلی انجام نمی شود و مشخص نیست که مدیریت مصلی به چه منظور این فضای زیبا و مفرح را از بازدید کنندگان نمایشگاه دریغ کرده بود.

از روزهای قبل از شروع بکار نمایشگاه استخر موجود در مصلی خالی از آب بود اما به مرور این استخر پرآب شد با این حال با وجود اینکه قرار بود فواره این استخر هم راه بیفتد و اندکی فضای مصلی را با نشاط کند، حتی این اقدام هم انجام نشده است.

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران سه روز دیگر (شنبه 20 اردیبهشت) در این مکان به کار خود پایان می دهد.