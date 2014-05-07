43 میلیارد ریال برای بازسازی و تعمیر مدارس مناطق زلزله زده شنبه هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی نصیری بعد از ظهر چهارشنبه در اجتماع بزرگ فرهنگیان شهرستان دشتی با تبریک هفته معلم اظهار داشت:آموزش و پرورش در جوامع امروزی کلیدی ترین نقش در توسعه جامعه دارد و در پرتو همین است که انسان متحمول می شود.

وی به نقش معلمین اشاره و افزود:آغاز هر تحول آموزش و پروش است و تحول در این نهاد یعنی کلید فتح آینده و معلمان فاتحان عرصه علم و تقوا هستند.

نصیری ادامه داد:اگر ما می خواهیم برنامه ریزی در سطح جامعه انجام دهیم بدون توجه به معلمین غیر اصولی است .

وی با تاکید بر اینکه همه ما باید مقام معلم ارج بگذاریم خاطر نشان کرد:اولین قدمی که باید در آموزش وپرورش برداشته شود این است که نگاه برنامه ریزان ومسئولین از مصرفی به یک نگاه سرمایه گذاری تغییر کند.

نصیری اضافه کرد:آموزش وپرورشی قوی است که مدیریت قوی و معلمان بدوم دغدغه و صاحب اندیشه باشد و توجه آحاده حقوق مادی ومعنوی از عوامل ایجاد انگیزه و خواسته آنها است.

مدیر آموزش و پرورش ادامه داد:آموزش و پرورش نوعی سرمایه گذاری علمی است و معلمان ثروت ملی هر جامعه ای هستند و می طلبد سرمایه گذاری ویژه ای روی آموزش و پرورش صورت گیرد.

عبدالمهدی نصیری با تاکید براینکه دنیا مدیون آموزش وپروش است ادامه داد:آموزش وپرورش رکن اساسی توسعه است که می طلبد مسئولین دغدغه های معلمان را برطرف کنند .

وی گفت:اگر می بینیم آمریکا، آلمان و ژاپن پیشرفتی کردند بواسطه سرمایه گذاری در حوزه آموزش بوده که در گذشته صورت گرفته است.

نصیری خاطر نشان کرد:ساخت مدرسه تخریبی سمیه، تامین اعتبار برای استخر دانش آموزی و تکمیل مدرسه شهید فرشادفر از پروژه های مهمی است که نیاز به تامین اعتبار در سال جدید دارد که امیدواریم این امر تحقق یابد.

وی یادآور شد: در بخش زلزله زده شنبه 43 میلیارد ریال جهت بازسازی و تعمیر 11 مدرسه از محل اعتبارات استانی، ستاد حوادث و خیرین تامین اعتبار شده است.