آثار و اندیشه شهید مطهری روشنگر مسیر نسل جوان کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی در جمع فرهنگیان و معلمان نمونه شهرستان قرچک ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید مرتضی مطهری اظهار داشت: شهید مرتضی مطهری، دانش آموخته مکتب اهل بیت(ع) بود که توانست در تهذیب، بندگی خدا، کسب علم، معرفت، بینش و بصیرت و از همه مهم تر، در نشر علم خود زبانزد خاص و عام شود.

امام جمعه قرچک افزود: شهید مطهری ابتدا به خودسازی مبادرت ورزید و سپس به تربیت آینده سازان جامعه همت گذاشت و این شهید والامقام منشا و الگوی اخلاق حسنه و نیکو در جامعه اسلامی بود و معلمان باید روش این شهید بزرگوار را سرلوحه خود قرار دهند.

وی به ویژگی های شهید مطهری اشاره و بیان کرد: شهید مطهری در راه فراگیری علم بسیار کوشا بود و این مهم نیز موجب شد امروزه به عنوان الگویی برای معلمان و اساتید از وی نام برده شود.

درک صحیح از مسائل؛ ویژگی بازر شهید مطهری بود

اسماعیلی درک صحیح از مسائل داشتن را از دیگر ویژگی های شهید مطهری دانست و متذکر شد: شهید مطهری خود بیان کرد که "سطری ننوشته ام که بعدها بگویم اشتباه بوده است" و این نشان از درک مطلوب وی از مسائل مختلف است.

این مسئول ادامه داد: شهید مرتضی مطهری، به حق از استوانه‌های انقلاب بودند و در عصر خود خدمات فرهنگی بسیار زیادی ارائه دادند که امروزه آثار ارزشمند ایشان جوابگوی همه نیازهای نسل جوان است.

وی اضافه کرد: ما بیش از گذشته به شناخت اندیشه های دینی و تفکر عالمانه آن شهید بزرگوار نیازمندیم که دراین راستا فرهنگیان و مربیان جنبه های مختلف فکری شهید مطهری را مورد توجه ویژه قرار داده و به نسل جدید به نحوی شایسته منتقل کنند.

جامعه بی بهره از انسانهای متعالی؛ عقب مانده ترین کشور است

رئیس شورای فرهنگ عمومی قرچک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش معلمان در تربیت افراد جامعه بیان داشت: اصلاح و پیشرفت هر جامعه ‌ای از آموزش و پرورش آغاز می ‌شود و به همین دلیل باید نگاه ویژه‌ای به آموزش و پرورش و معلمان داشته باشیم چراکه اگر جامعه ‌ای مجهز به بهترین امکانات باشد ولی از وجود انسان‌ های متعالی بهره‌ مند نباشد، بدون شک عقب مانده ترین کشور خواهد بود.

امام جمعه قرچک تأکید کرد: فرهنگیان باید با دانش آموزان و نسل جوان و نوجوان دوست شوند و در زمینه های فرهنگی و اجتماعی به آنان مشورت بدهند تا سرمایه های کشور در دام انحراف گرفتار نشوند و امروز نشان دادن الگوهای مناسب و اسلامی به دانش آموزان یکی از وظایف اصلی فرهنگیان است تا زمینه آشنایی نوجوانان با مکتب و مبانی اهل بیت فراهم شود.

این مسئول گفت: تقدیر از جایگاه معلمین، تقدیر از تلاش و ایثار مردان و زنانی است که همچون شمع می‌سوزند تا چراغ علم و دانایی در جامعه همواره روشن و تابان باقی مانده و از فروغ آن مسیر رشد وتعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی روشن و نمایان بماند.

تقدیر از 45 معلم نمونه منطقه ای در قرچک

هوشنگ کولیوند نیز در این دیدار با تشریح برنامه های هفته معلم اظهار داشت: برای بزرگداشت هفته معلم، از چند ماه‌ گذشته ستادبزرگداشت مقام معلم با حضور مسئولين شهرستان و اداره را تشکیل داده و برنامه‌ریزی‌های مختلفی را انجام دادیم و پس از بررسی پرونده همکاران، 45 نفر از معلمان به‌عنوان نمونه منطقه‌ای معرفی و از آنان در این هفته تجلیل شد.

رئیس ستاد گرامیداشت هفته معلم قرچک؛ برپایی نمایشگاه کتاب و اقلام فرهنگی و همچنین مسابقات پیامکی و کتابخوانی اینترنتی، دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، زیارت مرقد مطهر امام راحل و گلباران مزار شهدا، حضور همکاران اداری در مدارس و اهداء گل و شیرینی به معلمان، ارسال پیام تبریک برای معلمان شهرستان، صدورلوح تقدير براي كليه همكاران، برگزاري محفل انس با قرآن و عترت، ديدار با خانواده معلمان فقيد، مراسم سپاس معلم دريكي ازمدارس، چاپ تصاوير معلمان نمونه در روزنامه ها، تجلیل از معلمان بازنشسته، سخنرانی در مراسم نماز جمعه، دیدار با خانواده بازماندگان فرهنگی را از جمله برنامه‌های تدارک دیده شده برای این هفته برشمرد.