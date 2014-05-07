هدف دولت حرکت مهندسان در بستر جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان عصر چهارشنبه در جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه دو دهه از عمر نظام مهندسی ساختمان می گذرد، گفت: هنوز از کیفیتی مورد انتظار فاصله داریم.

وی گفت: مهندسان در حال از دست دادن مرجعیت خود در جامعه هستند و مالکان در پی آن هستند تا مانعی به نام مهندس را از سر راه بردارند.

وی اظهار داشت: بخشی از مشکلات ناشی از قانون است که شفاف نیست و باید تغییرات اساسی ایجاد شود.

مظاهریان با اشاره به اینکه دونظامی و دو سیستمی در هیچ جای دنیا وجود ندارد، قانون مرمت شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری آزمون در خردادماه گفت: 160 هزار نفر در حرفه مهندسی ثبت نام کردند و در آذرماه نیز 160 هزار نفر در آزمون شرکت کرده اند.

مظاهریان با اشاره به اینکه تمام آشفتگی آموزش عالی را در هشت سال اخیر شاهد بودیم، بیان داشت: ما چند برابر آمریکا دانشجوی مهندسی داریم و باید برای عرصه های جهانی آماده شویم.

معاون راه و شهرسازی بیان داشت: در حاضر دو سیستمی بودن مهندسی از موانع کار است و باید مهندسان برای حضور در عرصه جهانی آماده شود.