توسعه خدمات رسانی به ساکنان مسکن مهر در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری ماهدشت با اشاره به وضعیت مسکن مهر اظهار داشت: توسعه خدمات رسانی به واحدهای مسکن مهر باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد تا شاهد کاهش دغدغه های مردم باشیم.

وی گفت: گروهی از مردم که برای خانه دار شدن مسکن مهر را انتخاب کردند حق دارند از خدمات مناسب و اولیه زندگی برخوردار باشند تا بتوانند در این واحدها ساکن شوند اما در حال حاضر در برخی واحدها کمبودهایی مشاهده می شود.

کولیوند توسعه خدمات رسانی به این واحدها را مهم دانست و تاکید کرد: خدمات رسانی شایسته به ساکنان این واحدها اولویت مسئولان باشد و تلاش کنیم دغدغه های مردم در این خصوص کاسته شود.

وی افزود: هم اکنون برخی از واحدهای مسکن مهر دارای مشکلات و کمبودهایی است که انتظار می رود متولیان امر نسبت به رفع آنها تلاش بیشتری داشته باشند.

مردم برای ساکن شدن در مسکن مهر با دغدغه مواجه اند



در ادامه نشست عزیز اکبریان دیگر نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با تکید بر توسعه خدمات‌رسانی به مسکن مهر و راه‌های ورودی و دسترسی به ماهدشت اظهار داشت: هر چند که اجرای طرح مسکن مهر گامی مهم در جهت خدمات‌رسانی به مردم محسوب می‌شود و مردم از اجرای این طرح رضایت دارند اما متأسفانه برخی از کم‌کاری‌ها از جمله کمبود خدمات، مشکلات راه‌های دسترسی و ... سبب شده است مردم برای ساکن شدن در این منازل با دغدغه مواجه شوند.



این مقام مسئول تصریح کرد: لازم است تا مدیران در دستگاه‌های خدمات‌رسان تمام تلاش خود را برای توسعه خدمات به کار گیرند.



در این نشست هادی پوستین‌دوز معاون مدیرکل و رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کرج نیز در سخنانی با اشاره به راه های ورودی شهر ماهدشت از سمت فرودگاه پیام گفت: در صورت اختصاص اعتبار می توان اتصال ورودی و خروجی جاده اصلی را در کمترین زمان عملیاتی کرد.

وی افزود: در این صورت رمپ ورودی و خروجی مسکن مهر ماهدت در مدت شش ماه به انجام خواهد رسید.