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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۹:۴۷

حجت الاسلام علیزاده:

فرهنگ مقاومتی از الزامات اقتصاد مقاومتی است

فرهنگ مقاومتی از الزامات اقتصاد مقاومتی است

قائم شهر – خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به اینکه در سال جاری با راهنمایی، تدبیر و مدیریت جهادی بعنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شد، یکی از الزامات مقاومتی را فرهنگ مقاومتی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از فعالان طرح آرامش بهاری در امامزادگان گفت: بدون این فرهنگ نمی توان از پیشرفت در حوزه اقتصاد و فرهنگ نام برد.نامگذاری سال جاری توسط ولی فقیه یک راهبرد اساسی و سیاست کلی است و جهت گیری یکساله نظام را با بیانات خود مشخص کردند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح آرامش بهاری یکی از مصادیق عزم ملی بهمراه مدیریت جهادی است، اظهارداشت: اجرای این طرح در کشور یک حرکت انقلابی و فرهنگی بود که زبانزد خاص و عام شد.

وی یکی از مسائل اساسی و بنیادی هر کشور را مساله اقتصاد و فرهنگ عنوان کرد و افزود: دو موضوع اقتصاد و فرهنگ از مولفه های حیاتی و تاثیر گذار در کشور هستند که اگر دقت نشود دچار چالش و مشکل می شوند.

این مقام مسئول به مساله فرهنگ بعنوان مهمترین معیار برای تمدن سازی اسلامی اشاره و اذعان داشت: برای مقابله با جنگ نرم دشمن با استفاده از مبانی دینی و فرهنگی امکانپذیر است و همچنین باید با فرهنگ اسلامی در مقابل سناریوی دشمن ایستادگی کرد.

حجت الاسلام علیزاده با اشاره به اینکه اقتصاد نفتی بیشترین آسیب را به دشمن وارد می کند، اظهارداشت: اقتصاد نفتی بزرگترین دشمن استقلال ایران است لذا مقام معظم رهبری با درک عمیق و ژرف نگری برای پیشرفت نظام و کشور وارد شده است تا کشور دچار چالش و تهدید نشود.

در پایان مراسم از روسای ادارات اوقاف و امور خیریه شهرستان های استان، همکاران و خادمان مساجد و بقاع متبرکه تقدیر کردند.

کد مطلب 2287390

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