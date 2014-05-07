فرهنگ مقاومتی از الزامات اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از فعالان طرح آرامش بهاری در امامزادگان گفت: بدون این فرهنگ نمی توان از پیشرفت در حوزه اقتصاد و فرهنگ نام برد.نامگذاری سال جاری توسط ولی فقیه یک راهبرد اساسی و سیاست کلی است و جهت گیری یکساله نظام را با بیانات خود مشخص کردند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح آرامش بهاری یکی از مصادیق عزم ملی بهمراه مدیریت جهادی است، اظهارداشت: اجرای این طرح در کشور یک حرکت انقلابی و فرهنگی بود که زبانزد خاص و عام شد.

وی یکی از مسائل اساسی و بنیادی هر کشور را مساله اقتصاد و فرهنگ عنوان کرد و افزود: دو موضوع اقتصاد و فرهنگ از مولفه های حیاتی و تاثیر گذار در کشور هستند که اگر دقت نشود دچار چالش و مشکل می شوند.

این مقام مسئول به مساله فرهنگ بعنوان مهمترین معیار برای تمدن سازی اسلامی اشاره و اذعان داشت: برای مقابله با جنگ نرم دشمن با استفاده از مبانی دینی و فرهنگی امکانپذیر است و همچنین باید با فرهنگ اسلامی در مقابل سناریوی دشمن ایستادگی کرد.

حجت الاسلام علیزاده با اشاره به اینکه اقتصاد نفتی بیشترین آسیب را به دشمن وارد می کند، اظهارداشت: اقتصاد نفتی بزرگترین دشمن استقلال ایران است لذا مقام معظم رهبری با درک عمیق و ژرف نگری برای پیشرفت نظام و کشور وارد شده است تا کشور دچار چالش و تهدید نشود.

در پایان مراسم از روسای ادارات اوقاف و امور خیریه شهرستان های استان، همکاران و خادمان مساجد و بقاع متبرکه تقدیر کردند.