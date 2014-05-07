سرعین باید در قالب باغ ویلا توسعه یابد/ لزوم توقف آپارتمان سازی بی رویه

به گزاری خبرنگار مهر، رضا زنده دل بعد از ظهر چهارشنبه در این اولین نشست ستاد جذب سرمایه گذاری این شهرستان افزود: توسعه سرعین هم اکنون تنها در آپارتمان سازی و بلند مرتبه سازی خلاصه شده که این درست نیست.

وی توسعه این شهر را با محوریت گردشگری مورد تاکید قرار داد و ادامه داد: معنای توسعه ساختمان سازی و افزایش آپارتمان سازی نیست، بلکه در توسعه سرعین باید به توسعه گردشگری توجه شود.

شهردار سرعین با تاکید بر اینکه این شهر نباید با آپارتمان سازی و بلندمرتبه سازی توسعه یابد، تصریح کرد: در بحث توسعه بویژه برای سرعین که از قطب های مهم گردشگری کشور است، نگاه باید به سمت توسعه گردشگری باشد.

وی با بیان اینکه به دلیل تفکر حاکم و برداشت غلط از توسعه در حال حاضر این شهر زیرساخت مناسبی ندارد، متذکر شد: سرمایه گذاری های مطلوبی در این شهر صورت گرفته اما بخش عمده ای از آن در زمینه ساختمان سازی بوده که تاثیری در توسعه گردشگری نداشته و یا کم بوده است.

زنده دل با بیان اینکه در این زمینه باید سرمایه گذاران راهنمایی و در مسیر درست هدایت شوند، عنوان کرد: تشکیل ستاد جذب سرمایه گذاری در این راستا بوده و با راه اندازی این ستاد تلاش خواهد شد که بحث سرمایه گذاری با محوریت توسعه گردشگری علمی محقق شود.

در این جلسه سرمایه گذاران بومی سرعین نیز با اشاره به مشکلات و موانع موجود در زمینه سرمایه گذاری امنیت، حمایت از سرمایه گذاران، ارائه بسته های سرمایه گذاری هدفمند، تامین زیرساخت ها، رفع مشکلات و بوروکراسی اداری و... را خواستار شدند.

بسته های سرمایه گذاری متناسب با نیازها ارائه شود

مدیر هتل سپید و آبدرمانی ژنرال سرعین در این خصوص با اشاره به بسته های سرمایه گذاری ارائه شده به سرمایه گذاران افزود: این بسته ها تاکنون بدون لحاظ کردن مشکلات اساسی حوزه گردشگری ارائه شده که بازدهی مطلوبی را در پی نداشته است.

رضا آستانی با بیان اینکه برخی از سرمایه گذاران غیربومی در سرعین سرمایه گذاری می کنند، تاثیر کمی در روند توسعه ای گردشگری این شهر داشته اند، ادامه داد: بسته های سرمایه گذاری ارائه شده از سوی شورا و شهرداری سرعین باید مبتنی بر نیازهای اولیه باشد.

وی با اشاره به برخی مشکلات، به بروز پدیده فرار سرمایه گذاران در این شهر اشاره کرد و با بیان اینکه حاضرم هتل سپید و مجموعه آبدرمانی ژنرال را با 20 درصد زیر قیمت واگذار کنم، بیان داشت: وقتی مشکلات سرمایه گذاران فعلی سرعین حل نشده نمی توان به جذب سرمایه گذاران جدید دلخوش کرد.

این سرمایه گذار با اشاره به وجود 130 تا 140 مرکز اقامتی در این شهر تاکید کرد: در حالی که یک هتل پنج ستاره که آبروی استان باشد و برخی همایش های مهم کشوری در آن برگزار شود، نداریم؛ ساخت هتل جدید بدون ستاره چه تاثیری در توسعه گردشگری خواهد داشت.

وی با اشاره عدم وجود امکانات ممتاز در سرعین به برآوردن نیازهای اساسی در زمینه گردشگری تاکید و متذکر شد: با شرایط فعلی سرمایه گذاری که در این شهر حضور یابد نمی تواند تاثیرگذار باشد.

استانی همچنین به برخی از سواستفاده های صورت گرفته در زمینه جذب گردشگر اشاره کرد و یادآور شد: تبلیغات کذب و اغواکننده در سرعین در حال رواج است، هتلی که مجوز سه ستاره دارد تابلو پنج ستاره زده و یا استخری که تبلو آبدرمانی زده؛ اینها برای جذب گردشگر خوب نیست و در دراز مدت موجب کاهش گردشگران خواهد شد.

حمایت های دولتی از سرمایه گذاران افزایش یابد

یکی دیگر از سرمایه گذاران این شهر نیز با اشاره به عدم حمایت سرمایه گذاران این شهر از سوی دستگاه های دولتی از جمله میراث فرهنگی، استانداری، امور اقتصاد و دارایی و... اضافه کرد: پروژه ای که هنوز راه اندازی نشده 10 میلیون ریال از سوی تعزیرات جریمه می شود و مالیات کلان برای آن نوشته می شود، این حمایت نیست.

ایرج لطفی با تاکید بر اینکه سرعین را بومی های آن آباد کرده اند، افزود: اگر می خواهیم سرمایه گذاران را برای توسعه سرعین جذب کنیم باید سرمایه گذاران غیربومی استان را جذب کنیم و در این راه باید از طریق تبلیغات کشوری و با روش های مدرن اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون سرعین به کارگاه هتل سازی و احداث آبدرمانی تبدیل شده است، گفت: این فعالیت ها و سرمایه گذاری ها نمی تواند در دراز مدت عاملی برای دستیابی به توسعه باشد.

سرعین در بخش صنعتی نیز توسعه یابد

مدیر مجتمع آبدرمانی شهر آفتاب سرعین همچنین خواستار ایجاد شهرک صنعتی شهر سرعین شد و تاکید که این شهرستان می تواند در کنار گردشگری به عنوان شهر صنعتی نیز مطرح شود، چراکه سرمایه گذاران به دلیل ویژگی گردشگری بهتر می توانند برای فعالیت های صنعتی ورود کنند.

وی با اشاره به گشایش مالی شهرداری سرعین در سال های اخیر و نیز تغییرات مدیریتی در سطح شهرستان و استان تصریح کرد: در زمینه سرمایه گذاری نگاه ها بسیار مثبت شده و این می تواند امتیازی در توسعه شهر سرعین باشد.

لطفی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در زمینه عمرانی یادآور شد: رشد و توسعه شهر سرعین نیازمند تامین زیرساخت های شهری و عمرانی شهری است که در این زمینه فعالیت های روبه رشدی را شهرداری آغاز کرده و امیدبخش است.

بحث اشتغالزایی گردشگری مغفول مانده است

مدیر هتل و آبدرمانی قهوه سویی سرعین نیز به تامین امنیت سرمایه گذار به عنوان رکن اصلی در جذب سرمایه گذاران تاکید کرد و افزود: در بحث سرمایه گذاری، اشتغالزایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بنابراین باید در این زمینه باید با جدیت وارد شد.

عبدالله کشی زاده با انتقاد از عدم توجه مسئولان استانی به بحث اشتغالزایی توسعه گردشگری تاکید کرد که تاکنون از سوی دستگاه های دولتی گام های بزرگی در این زمینه برداشته نشده است.

وی با بیان اینکه باید امکانات و زیرساخت های جذی سرمایه گذار در این شهرستان فراهم شود، متذکر شد: ما سرمایه گذاران مشکلی در سرعین نداریم، بیشترین مشکل از سوی دستگاه ها و ادارات است و نیز افرادی که از بیرون برای سرعین مشکل تراشی می کنند.

این سرمایه گذاران از سودهای کمرشکن تسهیلات بانکی نیز انتقاد کرد و ادامه داد: گفته می شود سالانه 10 میلیون گردشگر وارد استان اردبیل می شوند که بخش عمده آن به سرعین می آیند، اما از سهم این گردشگران چه اقدامی برای ارتقاء جایگاه سرعین از سوی استان صورت گرفته است.