سومین کارگاه آموزشی استانی فرماندهان جنگ نرم در اردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر سومین کارگاه آموزشی استانی فرماندهان جنگ نرم به همت بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی اردستان با حضور فرماندار ،فرمانده ناحیه مقاومت سپاه، جمعی از اساتید دانشگاه های شهرستان اردستان و معاون فرهنگی بسیج اساتید استان اصفهان در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی اردستان برگزار شد.



بیژن شمس معاون فرهنگی بسیج اساتید استان اصفهان عصر امروز در سومین کارگاه آموزشی استانی فرماندهان جنگ نرم درشهرستان اردستان در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد این شهر با اشاره به اینکه یکی از ابزار های جنگ نرم دشمن ماهواره،رسانه و سینما است بیان داشت: ماهواره در حوزه جنگ نرم درسه بخش سیاسی،خانوادگی و اجتماعی به تولید برنامه و سریال ها پرداخته است که از طریق این برنامه ها ترویج تجمل گرایی و تغییر سبک زندگی در خانواده ها را در راس کار قرار داده است.



وی با بیان اینکه امروزه بسیاری از جوانان ما دچار بازی های اینترنتی و شبکه های مجازی از طریق تلفن همراه شده اند، افزود: هدف دشمن از این کار ایجاد فضایی جذاب و به ظاهر سرگرمی های ارتباطی است ولی در پنهان ترویج بی حجابی و بی بندوباری است.



معاون فرهنگی بسیج اساتید استان اصفهان در ادامه تصریح کرد: جوانان باید بیش از گذشته مراقبت کنند تا اهداف دشمن محقق نشود.



شمس با توجه به اینکه نباید به صورت سلبی با جنگ نرم مقابله کرد ، گفت: در این راستا باید با فرهنگ و اقتصاد و با عزم ملی به صورت جهاد گونه عمل کرد.

وی افزود: پس از کاشان و گلپایگان اردستان سومین مکانی است که کارگاه آموزشی یک روزه استانی فرماندهان جنگ نرم در آن برگزار می شود.