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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۲۱:۳۳

مقدم فر:

ایستادگی در برابر دشمن از ویژگی‌های مدیر جهادی است/ لزوم شکل گیری روحیه‌ جهادی در عرصه فرهنگ

ایستادگی در برابر دشمن از ویژگی‌های مدیر جهادی است/ لزوم شکل گیری روحیه‌ جهادی در عرصه فرهنگ

مشهد – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ایستادگی در برابر دشمن را از ویژگی‌های مدیر جهادی دانست و گفت: یکی از بدترین امور در حوزه جنگ فرهنگی انفعال است و در این راستا باید در مسیر جذب، تربیت و کادرسازی فرهنگی اقدام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مقدم‌فر بعدازظهر چهارشنبه در بیستمین گردهمایی مدیران هیئت‌های رزمندگان اسلام سراسر کشور اظهار کرد: هماهنگی، هم‌افزایی و هم‌پوشانی فعالیت‌های فرهنگی از اقداماتی است که در مقابله با دشمنان انقلاب باید انجام داد و در این راستا مدیر جهادی باید به علم روز مجهز بوده و علاوه بر تکلیف‌مداری به اثربخش بودن فعالیت‌ها نیز توجه کند.

وی ادامه داد: روحیه‌ جهادی در عرصه فرهنگ کشور و تربیت نیروهای فرهنگی و وفادار به ارزش‌های انقلاب اسلامی از اولویت هاست و ما از ظرفیت‌های فراوان فرهنگی در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برخورداریم.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: دولت اسلامی وظیفه مشخصی در عرصه فرهنگ دارد که که در این مسیر 2 جنبه سلبی و ایجابی تعریف شده و در بعد ایجابی حمایت، پشتیبانی و بسترسازی برای حضور مردم مؤمن و انقلابی در عرصه فرهنگ تعیین گردیده و از بعد سلبی؛ ممیزی آثار و فیلترینگ دو وظیفه مهم دولت در امور حاکمیتی است.

مقدم فر با بیان اینکه سالم‌سازی فضای فرهنگ کشور نباید به‌عنوان مأموریتی منفور نزد افکار عمومی نشان داده شود، یادآور شد: یکی از بدترین امور در حوزه جنگ فرهنگی انفعال و عقب نشینی است.

 

 

کد مطلب 2287436

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